Antena Căutare
Home Lifestyle Health Te doare gâtul și crezi că e doar o răceală? Semnele care pot indica COVID-19. Medicii, despre simptomele ușor de confundat

Te doare gâtul și crezi că e doar o răceală? Semnele care pot indica COVID-19. Medicii, despre simptomele ușor de confundat

Durerea în gât, nasul înfundat și oboseala pot ascunde o infecție cu COVID-19. Medicii explică simptomele noii variante, adesea confundate cu o răceală sau gripă.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 10:32 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 10:32
Te doare gâtul și crezi că e doar o răceală? Semnele care pot indica COVID-19 | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Noua variantă COVID-19, TA.1, se răspândește în Marea Britanie și poate fi confundată cu o răceală obișnuită, gripa sau amigdalita.

Medicii atrag atenția asupra unor simptome aparent banale, precum durerea intensă în gât, nasul înfundat, strănutul și oboseala, care pot indica o infecție cu coronavirus. Specialiștii recomandă testarea atunci când aceste manifestări sunt însoțite de febră, dureri musculare sau o stare accentuată de epuizare.

Te doare gâtul și crezi că e doar o răceală? Semnele care pot indica COVID-19

Durerea puternică în gât, nasul înfundat și strănutul sunt simptome pe care mulți le pun pe seama unei răceli de sezon. Medicii atrag însă atenția că acestea pot indica și o infecție cu COVID-19.

Articolul continuă după reclamă

Noua variantă TA.1, tot mai prezentă în Marea Britanie, poate provoca manifestări asemănătoare cu cele ale gripei, răcelii sau amigdalitei. Unul dintre semnele care merită urmărite este senzația de arsură în gât, care poate face înghițirea foarte dureroasă.

Noua variantă COVID-19 poate fi confundată cu o răceală obișnuită

Varianta TA.1, cunoscută și sub denumirea de „Covid american”, a ajuns să reprezinte între 25% și 30% dintre cazurile de COVID-19 secvențiate în Marea Britanie, potrivit informațiilor prezentate de publicația The Mirror. Varianta a fost identificată pentru prima dată în luna iunie.

Medicii spun că simptomele pot fi înșelătoare. Infecția poate semăna cu o răceală, o gripă, o amigdalită sau chiar cu o problemă digestivă. Din acest motiv, unele persoane pot să nu își dea seama că au COVID-19 și pot continua să meargă la serviciu sau să intre în contact cu alte persoane.

Un specialist explică faptul că virusul nu a dispărut, ci a devenit mai greu de identificat. Imunitatea dobândită prin vaccinare sau prin infecții anterioare poate face ca simptomele să fie mai ușoare. Astfel, multe cazuri seamănă cu virozele obișnuite din sezonul rece.

Durerea puternică în gât, unul dintre simptomele care pot indica COVID-19

Unul dintre semnele despre care medicii spun că trebuie să fim atenți este durerea intensă în gât. Unele persoane descriu senzația ca pe o arsură puternică.

Potrivit medicului Donald Grant, durerea în gât provocată de COVID-19 poate apărea împreună cu tuse, nas înfundat sau oboseală. În cazul unei infecții streptococice, pot apărea și depozite albicioase pe amigdale și ganglioni umflați.

Totuși, simptomele nu sunt suficiente pentru a stabili cu certitudine cauza infecției. Dacă durerea este foarte puternică, apare febra ridicată, persoana nu mai poate înghiți lichide sau starea se agravează, este recomandat un consult medical.

Lista simptomelor COVID-19 care pot fi confundate cu o răceală

Noua variantă poate provoca manifestări care apar frecvent și în cazul altor infecții respiratorii. Printre simptomele menționate de medic se numără:

  • Nasul înfundat sau care curge. Aceste manifestări sunt asociate în mod obișnuit cu răceala, dar pot apărea și în cazul COVID-19.
  • Strănutul și iritația în gât. Sunt simptome ușor de trecut cu vederea, mai ales în sezonul virozelor.
  • Oboseala accentuată. Unele persoane pot resimți o stare bruscă de epuizare, mai intensă decât oboseala obișnuită.
  • Durerile musculare și febra. Acestea pot apărea atât în cazul COVID-19, cât și al gripei.
  • Durerea de cap. Poate fi resimțită ca o presiune sau ca o senzație de strângere în zona frunții și a tâmplelor.
  • Tusea seacă. Poate însoți durerea în gât și congestia nazală.
  • Greața, vărsăturile și diareea. Simptomele digestive pot fi confundate cu o toxiinfecție alimentară sau cu o infecție provocată de norovirus.

Medicul recomandă atenție mai ales atunci când simptomele apar împreună. De exemplu, o durere în gât însoțită de oboseală neobișnuită, dureri musculare sau febră poate fi un motiv pentru a face un test COVID-19.

Cum poți face diferența între COVID-19 și gripă

COVID-19 și gripa au multe simptome în comun. Ambele pot provoca febră, frisoane, dureri musculare, dureri de cap și tuse seacă.

Există însă unele diferențe în modul în care debutează bolile. Gripa apare, de regulă, brusc, iar simptomele se pot instala în doar câteva ore. În schimb, COVID-19 poate evolua treptat, pe parcursul unei zile sau chiar al mai multor zile.

Chiar și așa, medicul atrage atenția că diferențele nu sunt suficient de clare pentru a identifica virusul doar pe baza simptomelor.

În farmacii există și teste combinate, care pot depista atât gripa, cât și COVID-19. Identificarea infecției este importantă mai ales pentru persoanele cu risc crescut de complicații, deoarece unele tratamente trebuie începute cât mai devreme.

Simptomele digestive și durerile de cap pot ascunde o infecție

COVID-19 nu se manifestă doar prin probleme respiratorii. Greața, vărsăturile și diareea sunt, de asemenea, simptome posibile.

În sezonul rece, multe persoane pun aceste probleme pe seama norovirusului sau a alimentelor consumate. Dacă manifestările digestive apar împreună cu dureri de cap, oboseală sau dureri în gât, medicul recomandă să fie luată în calcul și posibilitatea unei infecții cu coronavirus.

În astfel de situații, hidratarea este importantă. De asemenea, spălarea mâinilor cu apă și săpun ajută la limitarea răspândirii norovirusului, pentru care dezinfectantul pe bază de alcool nu este suficient.

Nici durerile de cap nu trebuie ignorate atunci când apar alături de alte simptome. Acestea pot persista mai multe zile și pot fi însoțite de o senzație de presiune în zona frunții și a tâmplelor.

Citește și: Cele mai devastatoare pandemii din istorie. Pe ce loc se află COVID-19 în clasamentul după numărul victimelor

Consumul mai mic de proteine ar putea încetini îmbătrânirea. Ce au descoperit cercetătorii după analiza a peste 350 de s...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro O comună cu 3.400 de locuitori a rămas fără ultimul magazin alimentar. Cât au de mers până la primul aprozar O comună cu 3.400 de locuitori a rămas fără ultimul magazin alimentar. Cât au de mers până la primul aprozar
Observatornews.ro Percheziţii la şefi din Vamă, ANAF și Oil Terminal, pentru contrabandă cu petrol Percheziţii la şefi din Vamă, ANAF și Oil Terminal, pentru contrabandă cu petrol
Antena 3 Prognoza meteo pentru iarna 2026-2027 în Europa, sub semnul vortexului polar: Mai multă ploaie, mai puțină zăpadă și un episod de ger Prognoza meteo pentru iarna 2026-2027 în Europa, sub semnul vortexului polar: Mai multă ploaie, mai puțină zăpadă și un episod de ger
AS.ro Ce s-a ales de Andreea Tonciu, femeia cu care Nicolae Mitea şi-ar fi tocat toată averea. Cum arată şi din ce face bani Ce s-a ales de Andreea Tonciu, femeia cu care Nicolae Mitea şi-ar fi tocat toată averea. Cum arată şi din ce face bani
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
(P) Testarea genetică a embrionilor: de ce tot mai multe cupluri iau în calcul această opțiune
(P) Testarea genetică a embrionilor: de ce tot mai multe cupluri iau în calcul această opțiune
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
10 alimente pe care să le consumi la micul dejun pentru a combate inflamația din organism. Ce recomandă specialiștii
10 alimente pe care să le consumi la micul dejun pentru a combate inflamația din organism. Ce recomandă specialiștii
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x