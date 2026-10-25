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Cele mai devastatoare pandemii din istorie. Pe ce loc se află COVID-19 în clasamentul după numărul victimelor

De-a lungul istoriei, pandemiile au provocat moartea a milioane de oameni și au schimbat cursul civilizației. De la Ciuma Neagră și gripa spaniolă până la pandemia de COVID-19, unele dintre cele mai grave crize sanitare au lăsat în urmă pierderi uriașe.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 09:00 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 21:38
Pandemiile care au lăsat urme intense în rândul cetățenilor | pexels
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Pandemiile au marcat unele dintre cele mai dramatice perioade din istoria omenirii. Înainte de apariția vaccinurilor și a medicinei moderne, bolile infecțioase se răspândeau rapid, iar populații întregi erau afectate.

Chiar și în epoca modernă, pandemia de COVID-19 a demonstrat cât de vulnerabilă poate deveni lumea în fața unui virus nou.

Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și analizelor publicate de Our World in Data, cele mai grave pandemii au provocat de la câteva milioane până la zeci de milioane de decese.

Care au fost cele mai mortale pandemii din istorie

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Ciuma Neagră – aproximativ 50 de milioane de victime în Europa

Pandemia de ciumă care a devastat Europa între 1346 și 1353 este considerată una dintre cele mai mari catastrofe demografice din istorie. Potrivit www.ourworldindata.org, boala a ucis aproximativ 50–60% din populația Europei. Au existat numeroase victime și în Asia, Orientul Mijlociu și nordul Africii, însă numărul total la nivel mondial nu poate fi stabilit cu exactitate.

Gripa spaniolă – între 50 și 100 de milioane de victime

Pandemia de gripă din 1918–1920 a afectat populații din întreaga lume, într-o perioadă în care Primul Război Mondial îngreunase deja funcționarea sistemelor sanitare. Estimările istorice prezentate de Our World in Data indică între 50 și 100 de milioane de decese.

HIV/SIDA – peste 44 de milioane de victime

Epidemia HIV/SIDA, identificată la începutul anilor 1980, continuă să reprezinte o problemă majoră de sănătate publică. Potrivit www.who.int, aproximativ 44,2 milioane de oameni au murit, de la începutul epidemiei, din cauze asociate infecției HIV.
Progresele medicinei au transformat însă această infecție într-o afecțiune care poate fi controlată prin tratament.

Variola – sute de milioane de victime de-a lungul secolelor

Variola a fost una dintre cele mai devastatoare boli infecțioase cunoscute. Estimările istorice indică aproximativ 300 de milioane de decese numai în secolul XX, înainte ca boala să fie eradicată la nivel mondial. Spre deosebire de celelalte exemple, acest bilanț acoperă o perioadă foarte lungă și nu reprezintă victimele unei singure pandemii.

Pe ce loc se află COVID-19

Pandemia de COVID-19 a provocat peste 7,1 milioane de decese confirmate oficial la nivel mondial, potrivit datelor OMS disponibile în septembrie 2026. Totuși, specialiștii avertizează că numărul real al victimelor este considerabil mai mare. O analiză publicată de Our World in Data prezintă o estimare de aproximativ 27 de milioane de decese în exces între ianuarie 2020 și noiembrie 2023. Mortalitatea în exces reprezintă diferența dintre numărul de decese înregistrate și cel care ar fi fost așteptat în condiții normale. Indicatorul include atât efectele directe ale bolii, cât și unele consecințe indirecte ale pandemiei.

Prin urmare, COVID-19 se numără printre cele mai mortale pandemii din istoria modernă, dar poziția sa exactă într-un clasament depinde de metoda de calcul.
Dacă luăm în considerare numai decesele confirmate oficial, bilanțul este mai mic decât cel atribuit Ciumei Negre, gripei spaniole sau epidemiei HIV/SIDA. Dacă folosim estimările privind mortalitatea în exces, impactul COVID-19 este mult mai mare.

De ce este dificil de stabilit un clasament exact

Cifrele referitoare la pandemiile istorice sunt, în multe cazuri, estimări realizate pe baza documentelor și a cercetărilor ulterioare. În Evul Mediu, de exemplu, nu existau sisteme moderne de înregistrare a deceselor. În cazul COVID-19, diferențele dintre testarea și raportarea realizate de fiecare țară au influențat bilanțurile oficiale.
Din acest motiv, specialiștii recomandă prudență atunci când sunt comparate pandemiile produse la sute de ani distanță.

Cert este că pandemia de COVID-19 rămâne una dintre cele mai grave crize sanitare ale secolului XXI, în timp ce Ciuma Neagră și gripa spaniolă continuă să fie repere ale celor mai devastatoare pandemii din istorie.

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