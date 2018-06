Tot ce trebuie să afli despre implanturile dentare!

Trăim într-o lume în care totul evoluează. Pe zi ce trece apar tot mai multe inovații în toate domeniile, desfășurându-se rapid și cu exactitate. Nu degeaba este numit " secolul vitezei". Când spun totul evoluează mă refer inclusiv la oameni, la mentalitățile lor, la modul de gestiona o situație.

Se pune mult accent în special pe imagine, lucru inspirat din lumea Hollywood'iana . Am spus "imagine"? Totul poate fi câștigat cu o ținută elegantă și un zâmbet radiant.

"Zâmbim pentru ca suntem fericiți, dar zâmbetul ne face totodată sa ne simțim fericiți."-Michael Lewis

Probabil toată lumea are familie măcar o persoana care din diverse motive nu are unul, doi sau mai mulți dinți; lucru care împiedică o viață cotidiană normală. În primul rand impactul vizual nu este cel mai plăcut urmat de problemele grave și uneori ireversibile cauzate de lipsa acestora în cavitatea orală ( migrări dentare; susceptibilitatea la procese carioase; îngreunarea masticației etc)

Cea mai nouă moda în materie de estetică dentară la ora actuală o reprezintă un implant dentar. Acestea reprezintă cea mai actuală și avansată tehnologie în medicina dentară. Este cea mai bună variantă pe care o poate recomanda medicul stomatolog și este și cea mai cerută datorită numeroaselor avantaje pe care le oferă.

Sunt cele mai durabile, speranța de viață a implanturilor mai ales dacă se practică o igiena corespunzătoare poate fi nelimitată. Acestea nu se cariază și se adresează tuturor claselor de vârstă deoarece fiecare caz este unic. Implanturile sunt fabricate din materiale biocompatibile, din titan sau aliaje din titan; lucru care arată că acestea protejează osul în care sunt integrate iar probabilitatea unei reacții alergice este redusă la 0.

Din punct de vedere estetic implanturile dentare se prezintă precum dinții naturali astfel dicția și masticația nu au de suferit și de asemenea scapă pacientul de discomfortul de a purta proteze dentare care necesită scoaterea și refacerea lor periodic.

Odată cu dezvoltarea acestora au apărut foarte multe firme producătoare de implanturi printre care se numără: Implanturi dentare Megagen ( Coreea de Sud); Implanturi dentare Bicon ( SUA); Implanturi dentare AstraTech Dental (Stockholm, Suedia); Implanturi dentare Bredent ( Bredent Medical, Germania) etc. Alegerea mărcii și modelul implantului se face în strânsă colaborare cu medicul stomatolog cântărind atât necesitățile pacientului cât și rata de succes pe care a avut-o din experiențele anterioare și pe care o poate recomandă ulterior.

Bineînțeles că odată cu apariția implanturilor dentare au apărut și mituri precum că este o procedura dureroasă, că organismul poate respinge implantul, că pot apărea complicații etc. Procedura în care pacientului îi este inserat implantul, care defapt se prezintă sub forma unui șurub dintr-un material biocompatibil care permite integrarea biologică în țesutul osos, se face rapid fără complicații sub anestezie loco-regională. Procedura nu durează mai mult de o ora dar depinde de numărul de implanturi care trebuiesc puse. Legat de costuri..aici pacientul ar trebui să ia în considerare raportul calitate/preț.

Pentru a spori durata de viată a implanturilor se recomandă pacienților o îngrijire orală foarte bună ( periaj de 2 ori pe zi, ață dentară , apa de gura ), renunțarea la fumat ( crește riscul de apariție unei infecției care duce ulterior la pierderea implantului) precum și o vizita la stomatolog la 4-6 luni.

Art Implant propune si doua solutii pentru corectarea micilor probleme ortodontice: puteti folosii aparate dentare de ultima generatie, invizibile, cu bracketi plasati in spatele dintilor sau din safir slefuit, foarte rezistent si cu o transparenta incredibila sau puteti apela la fatete dentare, metoda ideala de a obtine rapid un zambet incredibil fara sa mai apelati la procedee de albire dentara si fara slefuiri agresive ale dintilor. Astfel, orice solutii Art Implant ati alege, puteti capata incredere in dumneavoastra si in zambetul dumneavoastra.