România, țara în care trei oameni mor în fiecare zi din cauza unei boli perfide și necruțătoare! Lupta împotriva TBC-ului continuă

România este o țară în care oamenii mor în fiecare zi din cauza acestei cumplite boli. Bilanțul este unul înfricoșător, iar cel mai îngrijorător lucru este că semenii noștri nu conștientizează pericolul la care se expun. Țara noastră ocupă primul loc în clasamentul numărului de bolnavi.

România rămâne din păcate în topul ţărilor cu cei mai mulţi bolnavi diagnosticaţi cu TBC. Pentru a marca lupta împotriva acestei boli care ucide în fiecare zi 3 români, Ateneul din Capitală va fi iluminat în roşu, timp de trei zile. Tot acolo va fi şi o caravană mobilă.

Clădirea Ateneului este iluminată în roşu, culoarea campaniei de luptă împotriva tuberculozei. Evenimentul ne aminteşte că avem din păcate prea mulţi bolnavi de TBC - peste 11 mii de cazuri au fost diagnosticate în 2018, in toata tara. Vestea bună este că, în ultimii 16 ani, incidenţa acestei boli a scăzut cu peste 50 la sută. Asta înseamnă că numărul cazurilor noi de îmbolnăviri a scăzut de la an la altul. Pentru a ne aminti că NU e târziu să luptăm pentru sănătatea noastră, în cadrul campaniei ce marchează ziua de 24 martie, Ziua Mondială de Luptă împotriva tuberclozei, în cursul zilei de duminică şi Arcul de Triumf din Capitală va fi iluminat în roşu, culoarea campaniei.

De asemenea, o caravană mobilă va fi deschisă la Ateneu pentru cei care vor să-şi facă analize gratuite şi îşi verifice starea de sănătate. Trebuie precizat ca, in cadrul unui program naţional de screening, vor fi testate si peste 75 de mii de persoane din grupuri vulnerabile.

TUBERCULOZA FACE RAVAGII

Trei romani mor in fiecare zi din cauza tuberculozei. Este o statistica dura, dar reala. Doi pacienti care au acest diagnostic dur, au dezvăluit ca au ajuns la medic dintr-o intamplat si nu pentru ca ar fi avut un simptom special, ci doar o tuse care ii deranja. Romania este, din pacate, pe primul loc in UE la numărul pacientilor cu TBC.

Astazi, insa, Ministerul Sanatatii a demarat cel mai amplu program de screening al tuberculozei la nivel national. Vor fi testate peste 75 de mii de persoane din grupuri vulnerabile. Adica persoane din comunitati rurale, care sufere de dependenta de alcool sau persoane fara adapost. In acest proiect, Institutul de Pneumologie Marius Nasta va folosi 4 caravane, dintre care 3 noi.

O astfel de caravana este chiar in fata Ateneului si va ramane aici pana duminica, asa ca oricine isi doreste sa se testeze poate sa o faca, va primi rezultatul in doua ore. E vorba de o radiografie si un test de sputa. Ateneul se va lumina in fiecare seara pana duminica atunci cand este chiar Ziua Internationala a Luptei impotriva tuberculozei. Doar duminica, va fi luminat in rosu si Arcul de Triumf.