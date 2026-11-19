Apa cu rozmarin, mentă, lămâie sau hibiscus poate fi o alternativă aromată pentru hidratarea zilnică. Descoperă ce efecte pot avea aceste ingrediente asupra organismului.

Trucul simplu cu apa pe care tot mai mulți oameni îl încearcă | Profimediaimages.ro

Un obicei simplu poate face hidratarea zilnică mai plăcută: adăugarea unor plante, fructe sau condimente în apă. Rozmarinul, menta, lămâia, hibiscusul și turmericul sunt câteva dintre ingredientele folosite pentru prepararea băuturilor naturale. Acestea pot aduce aromă și varietate în rutina zilnică, iar unele au și proprietăți studiate pentru efectele lor asupra sănătății.

Trucul simplu cu apa pe care tot mai mulți oameni îl încearcă. Ce efecte pot avea rozmarinul, menta și lămâia asupra organismului

Apa cu plante aromatice, fructe sau condimente a devenit o variantă tot mai populară pentru cei care vor să aibă mai multă grijă de sănătatea lor. Rozmarinul, menta, lămâia, hibiscusul și turmericul sunt doar câteva dintre ingredientele care pot fi adăugate în apă pentru a-i schimba gustul și aroma.

Pe rețelele sociale circulă numeroase recomandări despre efectele acestor băuturi. Dar cât este adevăr și cât este exagerare? Cercetările arată că anumite plante conțin substanțe cu efecte interesante asupra organismului. Totuși, nu există dovezi că aceste băuturi pot vindeca afecțiuni sau că produc schimbări spectaculoase într-un număr fix de zile.

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Apa cu rozmarin ar putea avea efecte asupra memoriei

Rozmarinul este folosit de mult timp în bucătărie, dar și în diferite preparate din plante. Acesta conține compuși antioxidanți care au atras atenția cercetătorilor.

Un studiu publicat în 2018 în revista Journal of Psychopharmacology a analizat efectele consumului de apă cu rozmarin asupra funcțiilor cognitive. La cercetare au participat 80 de adulți sănătoși. Jumătate dintre ei au consumat apă cu extract de rozmarin, iar ceilalți au băut apă simplă. Rezultatele au indicat unele îmbunătățiri mici la anumite teste de memorie și atenție. Cercetătorii au observat și modificări ale unor indicatori legați de circulația cerebrală.

Cu toate acestea, studiul a analizat efectele unei singure administrări. Nu a demonstrat că apa cu rozmarin consumată timp de 14 zile elimină senzația de ceață mentală sau îmbunătățește memoria pe termen lung.

Prin urmare, rozmarinul poate fi o alegere interesantă pentru aromatizarea apei, dar nu trebuie privit ca un tratament pentru problemele de memorie.

Apa cu mentă poate fi de ajutor pentru digestie

Menta este unul dintre cele mai cunoscute ingrediente folosite pentru prepararea ceaiurilor și a băuturilor aromate. Potrivit Agenției Europene a Medicamentului (EMA), frunzele de mentă sunt folosite în mod tradițional pentru ameliorarea unor probleme digestive ușoare, precum balonarea și indigestia. Planta conține mentol și alți compuși care pot avea efecte asupra musculaturii tubului digestiv.

Menta poate fi o alegere plăcută pentru hidratare, însă persoanele care suferă de reflux gastroesofagian ar trebui să fie atente. Preparatele din mentă pot agrava arsurile la stomac.

Apa cu semințe de in

Semințele de in sunt cunoscute pentru conținutul lor de fibre, acizi grași Omega-3 de tip ALA și lignani. Aceste substanțe au fost analizate în numeroase cercetări privind sănătatea digestivă și cardiovasculară.

Atunci când sunt amestecate cu apă, semințele de in formează un lichid cu o consistență ușor gelatinoasă. Acest lucru se întâmplă datorită mucilagiilor, adică unor fibre solubile care absorb apa.

Potrivit Centrului Național pentru Sănătate Complementară și Integrativă din SUA (NCCIH), semințele de in au fost studiate pentru mai multe efecte asupra sănătății. Unele cercetări sugerează că fibrele pot contribui la funcționarea normală a tranzitului intestinal.

Există și studii privind posibilele efecte asupra inflamației. O analiză publicată în 2024, care a inclus 54 de studii clinice și aproximativ 3.000 de participanți, a identificat scăderi ale unor markeri inflamatori la persoanele care au consumat suplimente cu semințe de in.

Totuși, aceste rezultate nu înseamnă că apa cu semințe de in elimină durerile articulare sau reglează hormonii în 12 zile. Niciun astfel de efect nu este demonstrat în mod clar pentru această băutură.

Semințele de in pot fi incluse într-o alimentație echilibrată, dar trebuie consumate în cantități potrivite. În exces, pot provoca balonare, senzație de plenitudine și diaree.

Hibiscusul ar putea contribui la menținerea tensiunii arteriale

Hibiscusul este folosit pentru prepararea unor infuzii cu gust ușor acrișor și culoare roșie intensă. Pe lângă aroma sa, planta a atras atenția cercetătorilor datorită conținutului de antioxidanți.

Un studiu publicat în The Journal of Nutrition a analizat efectele consumului de ceai de hibiscus asupra tensiunii arteriale. La cercetare au participat 65 de adulți cu valori normale spre crescute ale tensiunii sau cu hipertensiune ușoară.

Participanții care au consumat trei porții de ceai de hibiscus pe zi, timp de șase săptămâni, au înregistrat o scădere mai mare a tensiunii sistolice decât cei care au primit băutura placebo.

O analiză publicată în 2022 în revista Nutrition Reviews a ajuns la concluzii asemănătoare. Cercetătorii au observat că hibiscusul ar putea contribui la reducerea tensiunii arteriale sistolice, în special la persoanele care aveau deja valori crescute.

Cu toate acestea, hibiscusul nu este un înlocuitor pentru medicamentele prescrise în cazul hipertensiunii.

Cum poți prepara apa infuzată acasă

Dacă vrei să încerci aceste combinații, le poți pregăti foarte simplu. Ai nevoie de apă potabilă și de ingrediente proaspete sau uscate, potrivite pentru consum.

Iată câteva idei:

Apă cu rozmarin: adaugă una sau două crenguțe de rozmarin într-o carafă cu apă și lasă-le la infuzat.

Apă cu mentă și lămâie: folosește câteva frunze de mentă și câteva felii de lămâie.

Apă cu semințe de in: adaugă o cantitate mică de semințe în apă și lasă-le să se hidrateze.

Infuzie de hibiscus: folosește flori alimentare de hibiscus și apă fierbinte, respectând instrucțiunile de preparare.

Apă cu turmeric: adaugă o cantitate mică de turmeric alimentar și amestecă bine.

Apă cu coajă de lămâie: folosește coaja bine spălată a unui fruct, preferabil netratat după recoltare.

Băuturile pot fi consumate ca parte a unei rutine obișnuite de hidratare.

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