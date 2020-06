Viitorul în materie de masaje și relaxare - fotoliile cu funcții diverse

Avantajele fotoliilor de masaj

Pentru că apreciem mai mult când oricând tot ce este fast, simplu, ce ne optimizează modul în care putem să ne rezolvăm problemele sau să ne îmbunătățim viața, fotoliile de masaj sunt rețeta ideală pentru individul modern: nu are timp de ședințe de masaj programate, are programul încărcat, munca înseamnă ore îndelungi la birou, mănâncă pe fugă, are concediu puțin și viață sedentară.

Cum ar suna, într-un astfel de context, ca masajul să fie disponibil oricând? Acest lucru devine posibil cu un fotoliu de masaj achiziție proprie. În funcție de preferințe, acesta poate fi setat astfel încât să înceapă un program scurt, cu mișcări specifice, tehnica de masaj putând fi și ea la liberă alegere: stretching, tapotare, rulare, bătaie ușoară sunt câteva opțiuni.

Avantajul major este recâștigarea stării de bine. Stresul își pune o amprentă asupra vieții și din păcate efectele sunt un lung șir de reacții: insomnii sau somn de proastă calitate, mușchi încordați, dureri cervicale, lombare sau de picioare, picioare umflate, stare psihică degradată, epuizare. Câți dintre noi nu se regăsesc într-un astfel de scenariu?

Fotoliile de masaj dispun și de programe automate, combinații de mișcări, dar selecțiile pot fi făcute și manual. Vorbim despre role ceramice încălzite, pentru zona spatelui mai ales, sisteme complexe, perne de aer, șină specială ce ține cont de curbura coloanei, de sistem slide și zero gravity - masajul se va realiza după o poziționare corectă, respectiv întinde corpul la unghiul perfect pentru ca masajul să fie eficient.