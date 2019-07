19 iulie 2019. Cum ne influențează Luna în Vărsător care intră în Pești din această seară

Astrologul Remus Ionescu prezintă horoscopul zilei 19 iulie 2019. Luna este în Vărsător toată ziua, iar pe seară intră în Pești, ceea ce aduce tensiuni și conflicte în relațiile de cuplu.

Berbec

Gasiti poate un pretext pentru o mica petrecere la voi acasa impreuna cu colegi, prieteni. Oricum, locuinta si familia devin prioritatea voastra in perioada urmatoare; chiar daca porniti la drum, sunteti cu ochii pe lucruri frumoase pentru casa.

Taur

Ati putea rezolva neasteptat de repede chestiuni care tin de birocratie, va bucurati de absenta cozii la vreun ghiseu. Satisfactii intelectuale daca sunteti in concediu: devorati un roman pe plaja, gasiti parteneri de discutii de nivelul vostru si aveti destule de dezbatut.

Gemeni

Ar putea sa se vanda un articol pe care l-ati scos la vanzare pe vreun site si sa va treziti cu banii in cont. Continua o perioada cu aspecte bune in sfera financiara si poate ca incepeti sa sperati ca veti reusi curand sa faceti o achizitie care pana acum cateva saptamani era doar un vis.

Rac

Sunteti un pol de atractie in aceste zile: primiti salutari, complimente, dar foarte bine ar putea sosi si un raspuns oficial, o propunere de afaceri sau invitatia de a va intalni pentru a discuta subiectul. Cheltuieli neasteptate, insa fara impact major asupra finantelor voastre.

Leu

Ar putea insista cineva sa va intalniti inainte de a pleca in concediu: nu ar vrea sa astepte urmatoarea ocazie de a va da o veste in direct. Daca simtiti ca ceva nu este in regula cu sanatatea voastra, ar fi bine sa va faceti o programare la un specialist cat de curand posibil.

Fecioara

Eforturi incununate de succes: reusiti sa va incadrati intr-un termen de predare, sa reparati o eventuala eroare anterioara, sa multumiti un client pretentios. Incepeti iarasi sa sperati la o tinta care parea sa se indeparteze de voi; veti putea conta pe un sfat, un sprijin, o mana de ajutor.

Balanta

Intorsatura de situatie in sfera profesionala: este posibil sa fiti iarasi luati in considerare pentru o lista cu candidatii la o promovare sau la un titlu, apare o situatie de urgenta ai carei beneficiari ati putea fi chiar voi. Posibila invitatie la un interviu de angajare pentru saptamana viitoare.

Scorpion

Posibil moment al adevarului: se anunta niste rezultate, se transeaza o disputa, se vede cine a anticipat mai bine desfasurarea unor evenimente. Aflati poate ca inca mai este disponibil un post intr-o alta localitate sau alta tara pentru care v-ati manifestat interesul.

Sagetator

Faceti poate niste plati, incheiati niste socoteli si veti sti pe ce va puteti baza pe mai departe. Interes din ce in ce mai mare pentru o destinatie de calatorie pentru care stateati in dubiu mai zilele trecute; poate si noile conditii financiare va conving acum sa faceti rezervare.

Capricorn

Este o perioada a anului destul de fluida in sfera sociala: isi anunta cineva interesul pentru reluarea unor contacte, negocieri, poate chiar vine cu o varianta concreta. Ar putea sa vi se ofere si un avans, doar sa va dati acordul pentru participarea la un proiect.

Varsator

Va avantajeaza conjunctura astrala si ati putea reusi sa va impuneti niste conditii, sa obtineti suplimentarea unor resurse, a unui buget. Pentru voi pare sa vina la momentul oportun acest sfarsit de saptamana: nu ar trebui sa ratati momentul sa va odihniti, sa va refaceti somnul.

Pesti

Entuziasm in crestere, la fel ca si increderea in voi insiva: constatati ca v-a prins bine o perioada destul de aglomerata, sfaturile cuiva experimentat, presiunile unui sef sau ale unui client. Se bucura fiinta iubita de timpul petrecut impreuna: va surprinde cu o rezervare, cu un bilet.