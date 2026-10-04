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5 octombrie 2026 vine cu o combinație astrologică rară. Cinci planete sunt retrograde. Ce zodii trebuie să fie atente

Ziua de 5 octombrie 2026 vine cu o configurație astrologică interesantă. Cinci planete sunt în mișcare retrogradă în același timp, iar una dintre ele abia și-a început acest tranzit. Venus, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto sunt retrograde pe 5 octombrie.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 18:05 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 18:07
5 octombrie 2026 vine cu o combinație astrologică rară | Profimediaimages.ro
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Lor li se adaugă și Chiron, corp ceresc folosit în astrologie, care se află, de asemenea, în mișcare retrogradă.

Atenția se îndreaptă în special către Venus. Planeta asociată în astrologie cu dragostea, relațiile, banii și valorile personale a intrat în retrogradare pe 3 octombrie și va rămâne în această mișcare până pe 13 noiembrie 2026.

Ce planete sunt retrograde pe 5 octombrie 2026

Conform efemeridelor astrologice, situația planetelor pe 5 octombrie arată astfel: Venus este retrogradă în Scorpion, Saturn este retrograd în Berbec, Uranus în Gemeni, Neptun în Berbec, iar Pluto în Vărsător.

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Soarele se află în Balanță, Mercur este în Scorpion, iar Marte și Jupiter sunt în Leu. Luna intră, la rândul său, în Leu. Faptul că există mai multe retrogradări simultan nu înseamnă automat că urmează o zi „rea”. În astrologie, perioadele retrograde sunt interpretate mai degrabă drept momente de reevaluare, în care anumite situații din trecut pot reveni în atenție. Iar pe 5 octombrie această temă este mai puternică deoarece Venus tocmai a devenit retrogradă.

Venus retrogradă în Scorpion poate readuce în discuție relațiile și banii

Venus a început mișcarea retrogradă pe 3 octombrie, la aproximativ 8 grade în Scorpion, și va reveni la mers direct pe 13 noiembrie, în Balanță. Pe 25 octombrie, planeta va părăsi temporar Scorpionul și va reveni în Balanță.

În interpretarea astrologică, Venus guvernează relațiile, atracția, plăcerile, valorile personale și banii. Tocmai de aceea, retrogradarea sa este asociată cu o perioadă în care oamenii pot privi diferit o relație sau pot reconsidera felul în care își folosesc resursele.

Pot reveni în atenție povești sentimentale din trecut, discuții rămase fără răspuns sau nemulțumiri care până acum au fost ignorate. Și partea financiară poate avea nevoie de mai multă atenție. Conform ⁠www.cafeastrology.com, perioada Venus retrograd este considerată în astrologie mai potrivită pentru revizuirea bugetelor și a planurilor financiare decât pentru hotărâri financiare majore luate în grabă.

Saturn și Neptun sunt retrograde în Berbec

Pe 5 octombrie, atât Saturn, cât și Neptun se află retrograde în Berbec. Cele două planete au însă semnificații foarte diferite în astrologie. Saturn este asociat cu responsabilitatea, limitele, disciplina și consecințele propriilor alegeri.

În perioadele sale retrograde, astrologii vorbesc frecvent despre reevaluarea obligațiilor și despre revenirea asupra unor probleme care nu au fost rezolvate. Neptun este asociat cu intuiția, idealurile, imaginația, dar și cu situațiile în care realitatea nu este văzută foarte clar. Combinația celor două în același semn poate pune în opoziție ceea ce ne-am dori să se întâmple și ceea ce este posibil în realitate.

Uranus retrograd în Gemeni și Pluto retrograd în Vărsător

Uranus se află retrograd în Gemeni, în timp ce Pluto este retrograd în Vărsător. În astrologie, Uranus este planeta schimbării, a independenței și a lucrurilor care ies din tipar. În Gemeni, atenția se mută către comunicare, informație, tehnologie și felul în care ne exprimăm ideile.

Pluto este asociat cu transformările profunde, puterea și renunțarea la structuri care nu mai funcționează. Pluto nu va mai rămâne mult timp retrograd. Potrivit calendarului astrologic pentru octombrie 2026, planeta revine la mers direct pe 15 octombrie, în Vărsător.

Luna în Leu schimbă energia zilei de 5 octombrie

Mai există însă un detaliu interesant. Pe 5 octombrie, Luna este în Leu și ajunge în apropierea lui Marte, aflat tot în Leu. Calendarul astrologic al zilei indică, de asemenea, o opoziție între Lună și Pluto.

În interpretarea astrologică, Luna în Leu aduce nevoia de exprimare, recunoaștere și afecțiune, în timp ce apropierea de Marte poate face reacțiile mai rapide și mai impulsive. Opoziția Lună-Pluto este asociată, în schimb, cu emoții intense sau cu readucerea la suprafață a unor lucruri care au fost ținute mult timp în interior.
Prin urmare, recomandarea astrologică a zilei ar fi simplă: înainte de o reacție radicală, merită lăsat puțin timp pentru ca emoțiile să se așeze.

Ce zodii trebuie să fie mai atente pe 5 octombrie 2026

Scorpionul și Taurul sunt printre semnele care pot resimți mai puternic această perioadă, în special în relații și în zona financiară. Venus este retrogradă în Scorpion, iar Taurul este, în astrologia tradițională, unul dintre semnele guvernate de Venus. Pentru Scorpion, pot reveni întrebări legate de ceea ce își dorește cu adevărat de la o relație.

Nu este exclus ca o persoană sau o situație din trecut să reapară în atenție. Pentru Taur, tema poate fi legată mai ales de parteneriate și de echilibrul dintre propriile dorințe și nevoile celuilalt. Berbecul are și el motive să fie atent. Saturn și Neptun se află retrograde în acest semn, iar accentul cade pe direcția personală, responsabilități și planurile pentru perioada următoare. Unele lucruri care păreau foarte clare pot avea nevoie de o nouă analiză. Leul poate avea o zi mai intensă emoțional.

Luna, Marte și Jupiter se află în acest semn pe 5 octombrie, iar Luna formează în prima parte a zilei aspecte cu Pluto și Marte. Pentru Lei, provocarea poate fi tocmai impulsivitatea. Dorința de a spune imediat ce gândesc sau de a reacționa la o provocare poate fi mai puternică. Și Vărsătorul poate simți mai intens atmosfera zilei, Pluto fiind retrograd în acest semn, iar Luna din Leu activând axa Leu-Vărsător.

Ce este bine să eviți pe 5 octombrie 2026

Din perspectiva astrologică, nu este o zi în care trebuie să ne oprim viața pentru că cinci planete sunt retrograde.

Retrogradarea este un fenomen astronomic aparent obișnuit, iar interpretarea sa ca influență asupra vieții oamenilor aparține astrologiei și nu este demonstrată științific. Dacă urmărim însă simbolistica astrologică, 5 octombrie este mai degrabă o zi de revizuire decât de grabă. Deciziile sentimentale luate la nervi, cheltuielile impulsive sau concluziile definitive despre o situație care abia acum iese la suprafață ar putea fi amânate până când lucrurile devin mai clare. Mai ales în relații, Venus retrogradă în Scorpion pune accentul pe întrebarea: ce merită păstrat și ce nu mai funcționează? Iar răspunsul s-ar putea să nu vină chiar pe 5 octombrie.

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