„ATENȚIE, răbufnește ușor!” Cu ce semne de avertizare ar trebui să vină fiecare persoană, în funcție de zodie

În materialul următor, am sintetizat, cât de bine am putut, caracteristicile…negative specifice fiecărei zodii. Cine este hipersensibil? Cine este răutatea întruchipată? Puteți afla, citind articolul de mai jos!

Ce bine ar fi dacă am ști din start care sunt aspectele mai puțin plăcute ale unei persoane. Am putea fi mai înțelegători cu cei dragi, aici mă refer la familie, oamenii pe care nu îi putem înlătura din viața noastră. În același timp, am ști de cine să ne ferim când vine vorba de prieteni sau parteneri de viață.

RAC

„Drum cu denivelări”- Poate răbufni într-o criză de plâns în orice moment, în special atunci când sentimentele lor nu sunt înțelese de cei din jur.

SCORPION

„Pericol iminent”- Sunt capabili de o răutate greu de egalat atunci când sunt (sau se simt) trădați de persoanele la care țin.

PEȘTI

„Dau și fug”- Te vor face să te simți ca cea mai importantă persoană din lume, dar, după ce te cuceresc, vor trece rapid la următoarea „victimă”.

BERBEC

„Vizibilitate redusă”- Aparențele înșală! Par să fie mult mai interesați de tine decât sunt. Adevărul este că în timp ce te asaltează cu complimente, fac acelasși lucru altor cinci persoane.

LEU

Sunt atât de direcți încât vei crede că te jignesc. Nu au filtru, scot pe gură orice le trece prin minte.

SĂGETĂTOR

„Pericol de explozie!”- Sunt o bombă care poate exploda, de fericire, în orice clipă! Trebuie să își exteriorizeze fiecare sentiment prin muzică, dans, gesturi tandre.

TAUR

„Atenție, trec melcii!”- Sunt total incapabili să ia decizii rapid sau să își schimbe părerile prea ușor. Au nevoie de timp, vor întoarce problem ape toate părțile și urăsc să fie grăbiți de altții.

FECIOARĂ

„Cerșetoria interzisă!”- Au nevoie de grijă constantă. Dacă simt că nu primesc ce li se cuvine, vor cerși complimente de la oricine le iese în cale.

CAPRICORN

„Atenție, radar!”- Sunt extrem de serioși și taxează orice glumă care încalcă limitele impuse de ei.

GEMENI

„Vizibilitate redusă”- Comunicarea este foarte importantă pentru Gemeni. Dacă cumva vor simți că nu primesc informații clare, nu vor ezita să își manifeste nemulțumirea.

BALANȚĂ

„Pace și properitate!”- Se lasă ușor manipulați de idei și promisiuni mărețe. Ajung să creadă cu atâta tărie în idei utopice încât vor încerca să își coopteze toți apropiații în misiunea lor de a salva planeta.

VĂRSĂTOR

„Succesiune de curbe periculoase”- Caută permanent metode de a testa inteligența celor din jur. Se cred superiori tuturor și nu scapă vreo ocazie în care să demosntreze asta.