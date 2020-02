Ce temeri ai în funcție de zodie! Cine sunt fricoșii, dar și curajoșii zodiacului

Zodia Berbec

Una dintre cele mai curajoase zodii, la fel ca leul, dar nu înseamnă că el nu are temeri deloc. Acestui nativ îi este teamă de boală, are mereu senzația că ar putea fi bolnav de ceva, de aceea merge des la medic, are grijă de sănătate, uneori e doar o temere nejustificată. Are frica ciudată că la bătrânețe ar putea suferi boli psihice și de abandon. Au frică de înșelăciune, de furt, de pagubă, de a nu pierde ceva. Frica de locuri învăluite de mister, de exemplu castelele, ruinele, locuri necunoscute, pădurile neumblate sunt tot temeri cu care se confruntă. De asemenea, sunt prezente și fricile de animalele mari, de suprafețe mari de ape, de locuri izolate, departe de lume, de cabane izolate.

Acești nativi au chiar claustrofobie și teama de sanatorii sau aziluri. Sunt una dintre cele mai superstițioase zodii și au frică de divinitate. Este zodia care se teme cel mai mult de pedeapsa divină și de intervenția spiritualității. De asemenea, le este frică de vicii, ori vă refugiați în ele sau aveți repulsie față de ele, iar frica de propria imaginație, ar putea să fie scoasă la lumină la un moment dat. Frică de datoriile karmice, de pedeapsă divină și de păcatele din viețile anterioare nu vă sunt străine.

Zodia Vărsător