Ce îţi rezervă destinul în 2021 în funcţie de anul personal. Cum se calculează anul personal

Pentru cuplurile care și anul trecut au întâmpinat dificultăți, anul acesta nu mai e cale de împăcare și poate duce la divorț. Sănătatea este sub stare de atenționare. Anul 2 personal te face mai sensibil din toate punctele de vedere. Imunitatea e mai scăzută și, de aceea, avem nevoie de vitamine și o alimentație corectă. De asemenea, acesta este anul în care nu se acceptă sfaturi de la rude apropriate pentru că sunt tendențioase.

Cifra personală 3

Anul personal 3 aduce mare fericire. Ai bani pentru că ai muncit în anul 1 și anul 2, iar anul acesta te bucuri de rezultate. Tendința este să te lepezi de toate obligațiile. Acesta e un an pentru distracție, călătorii și relaxare. Cunoașterea unor persoane noi care intră în viața ta vor fi alături de tine mult timp de-acum înainte.

Cei care au cifra personală 3, vor avea parte de aventuri amoroase nenumărate. Aceștia sunt prin excelență oameni veseli. Din când în când, este nevoie de o pauză din acest tumult și trebuie să fiți foarte atenți la partea financiară. Distracția trebuie să fie cu măsură.

Cifra personală 4

Un an 4 personal este un an cu multă muncă, multe restricții. În prima jumătate a anului trebuie să fi mai răbdător pentru că e un an greu. Nu vei reuși mereu să rezolvi toate lucrurile, dar trebuie să ai multă perseverență. Lipsa banilor te poate afecta, dar e nevoie să te mobilizezi pentru a primi recompensa eforturilor depuse spre finalul anului. Dacă în anul personal 3 ați cunoscut pe cineva, anul acesta e posibil să aibă loc o uniune.

Cifra personală 5

Cei care au această cifră personală își vor putea vedea visul împlinit. Există și posibilități financiare și ai ocazia să pleci în călătorii, fiind și plin de energie. Cu toate acestea, trebuie să ai grijă la consum. 5 este o cifră a dependențelor. Trebuie să ai grijă la cantități, e nevoie de limite. Anul 5 e anul schimbărilor, chiar și în relație. Este nevoie de atenție la sănătate pentru că e posibil să aveți parte de accidente.

Cifra personală 6

Anul 6 este un an dedicat familiei și investițiilor masive. E posibil să treceți prin niște probleme de sănătate, ori dumneavostră, ori cei apropiați. Relațiile care scârțâie de mai mulți ani se vor rupe anul acesta. Pe partea financiară, rezultatele sunt bune.

Cifra personală 7

Cei cu această cifra personală vor mai multă liniște. Relațiile cu cei din jur pot fi tensionate. Acesta e primul an în care tragi linie și faci bilanț pentru cei șase ani anteriori. În anul 7 ești puțin mai retras, mai detașat și vei reuși să rezolvi totul intuitiv. Există o posibilitatea de câștig, fie la loterie, fie un loc de muncă mai bine plătit. Pe partea de sănătate, e nevoie de multă atenție la sistemul nervos. Este important să nu vă însingurați și să nu pierdeți contactul cu masele.

Cifra personală 8

Cifra 8 e cifra banilor. Ai muncit 7 ani pentru o poziție socială și acum ai dobândit-o. Acesta este și anul veseliei, dar pe primul plan sunt afacerile prospere și investițiile. Este important să ai grijă unde îți depozitezi valorile pentru că e posibil să fiți furați. Pe partea de sănătate, este rost de operații, de răniri și intervenții chirurgicale. Proba de încercare este că cineva apropiat, fie familie, fie prieteni, va deceda.

Cifra personală 9

Cei cu această cifră fac bilanțul cel mare pentru ceilalți ani în care au muncit. Trebuie să definitivezi tot ce ai în lucru. Dacă ai lucruri inutile în casă, trebuie să scapi de ele și trebuie să rupi relațiile care nu mai sunt funcționale. Anul acesta nu începi nimic nou, ci trebuie să termini ce ai început deja. Sănătatea este cu atenționare pentru anii precedenți când ți-ai neglijat sănătatea.