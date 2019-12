Ce rezervă astrele pentru zodii în anul 2020! Berbecii pot pierde bani, iar racii vor avea parte de despărțiri

Feciarele, surata lor din trigonul de pamant, deasemenea are un an bun pe munca, cariera, familie. Pentru ca Jupiter le favortizeaza foarte bine pe celelte zodii de pamant

Balantele trebuie sa aiba destul de multa grija, Jupiter le ofera niste oportunitati dar printre ele pot fi si capcane. Sa ramaneti calmi, in armonie si o sa fie bine.

Varsatorii nu au cel mai extraordinar an. Trebuie sa stea mai cuminti pentru a fi bine.

Dar să nu uităm de Gemeni care vor avea planeta iubirii şi a banilor în retrograd. Cât despre semnele de apă, racul va avea parte de extreme. Despartiri dar si poate o nunta care sa ia prin surprindere.

Scorpionii au foarte multe proiecte in curs cu succes.Pestii vor avea un an bun. Dovada ca s-au pus pe drumul care trebuie si au facut schimbarile importante in viata lor.