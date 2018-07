Cele mai speciale zodii feminine. Ce nu știu femeile despre zodia lor

Femeile sunt speciale, însă fiecare are caracteristici aparte, ce-i scot la iveală frumusețea. Din punct de vedere astral și horoscopul are câteva detalii în acest sens. Tu știi ce te face specială în funcție de zodie?

Iată răspunsul:

BERBEC. Personalitatea te face o persoană deosebită. Stilul tău, modul aparte în care abordezi lucrurile te ajută să devii imediat cea mai plăcută persoană din încăpere, scrie revista.teotrandafir.com.

TAUR. Feminitatea este ceea ce te face specială. Dacă Femeia Taur știe cum să se îmbrace pentru a-și pune în valoare feminitatea, atunci cu siguranță nu va trece neobservată.

GEMENI. Curajul femeii născută sub acest semn zodiacal reprezintă cea mai puterică trăsătură. Din acest motiv, cele născute în această zodie îi cuceresc imediat pe oamenii din jur. Nu oricine are curajul lor, iar asta se vede imediat.

RAC. Naturalețea femeii Rac este cea care o aduce imediat în centrul atenției. Este specială datorită faptului că stă departe de artificii, de tot ceea ce nu o reprezintă, ceea ce nu este natural.

LEU. Femeia Leu are un corp de invidiat. Și nu este de mirare, având în vedere că este atentă la alimentație. În plus mișcarea o ajută. Este specială și atrăgătoare nu numai datorită astectului fizic, ci și datorită încrederii pe care o are în propria persoană. Iar această încredere provine din faptul că ea știe că este frumoasă și admirată, mai scrie sursa citată.

FECIOARĂ. Fecioarele sunt femei moderne. Aduc întotdeauna noutatea în viața celorlațli, deci asta le face să fie speciale. De asemenea, naturalețea lor le vine în ajutor.

BALANȚĂ. Inteligența te face specială. Știi ce să spui, cum să te porți, iar aceste lucruri vin imediat în avantajul tău.

SCORPION. Expresivitatea te face specială în ochii celorlalați. Nu trebuie decât să fii tu însăți pentru a-i cuceri pe toți.

SĂGETĂTOR. Ești o persoană de încredere, iar oamenii apreciază lucrul acesta la tine. Tocmai de aceea oamenii vor să te aibă în preajmă.

CAPRICORN. Ești un bun ascultător. De aceea cei care te cunosc vor să fie mereu lângă tine. Fii tu însăți și vei vedea că totul va fi bine.

VĂRSĂTOR. Ai curajul să încerci lucruri noi. Îți place să experimentezi și le dai și altora curaj să facă asta. De aceea te consideră un om special.

PEȘTI. Ești o persoană elegantă. Devii cu ușurință un model pentru ceilalți. Drept urmare, devii un om special pentru toți cei ce te cunosc.