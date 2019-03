Certuri în cuplu și momente grele pentru anumite zodii! Ce anunță horoscopul zilei de vineri, 15 martie

Weekendul se apropie cu pași repezi și astrele pregătesc surprize neașteptate pentru anumiți nativi. Unii se îndrăgostesc până peste cap, în timp ce alții se ceartă cu partenerul. Ce anunță horoscopul zilei de vineri, 15 martie?

Nu doar in plan amoros stau foarte bine peatii, ci si in ce priveste cariera. Se simt excelent la locul de munca, le vin vesti foarte bune si incheie ziua perfect.

HOROSCOPUL ZILEI DE VINERI, 15 MARTIE . Se simte atmosfera de weekend in cazul berbecilor. Nu le sta gandul la nimic legat de munca, relaxarea si planurile in doi sunt prioritatea.

Dragi nativi taur, pe toate le-ati facut mai bine fara sa cereti ajutorul cuiva, asa ca ati face bine sa continuati astfel, fara sa cereti vreun sfat.

Gemenii sunt sfatuiti sa nu se culce pe o ureche daca au cules roadele succesului intr-un proiect, pentru ca greul de abia acum incepe.

O zi foarte incarcata la serviciu pentru nativii rac. Pot intampina si mici probleme pentru care sunt tentati sa arunce vina pe colegii de munca.

HOROSCOPUL ZILEI DE VINERI, 15 MARTIE. Leii stiu sa se mentina la inaltime in afaceri sau la serviciu, stiu ce sa vorbeasca si ce sa lase de inteles, asa ca succesul le este asigurat multa vreme.

Zi extrem de aglomerata si pentru nativii fecioara. Pe langa efortul mare pe care trebuie sa il depuna, ar putea fi nevoiti si sa lucreze langa o persoana. care nu prea le e pe plac.

Balantele sunt sfatuite sa nu se lasa astazi pe mana cuiva, chiar daca vorbim de prieteni de incredere. Cel mai bine ar fi sa se asigure ca pot duce ei la bun sfarsit ceea ce incep.

HOROSCOPUL ZILEI DE VINERI, 15 MARTIE . Putin mai multa incredere in sine v-ar pune cu 10 pasi in fata celorlalti, daca ati sti sa va puneti in valoare, dragi scorpioni

Le surade norocul in plan profesional sagetatorilor. Eforturile lor ar putea fi recopensate mai bine decat se asteptau.

Capricornul pot intalni un partener de afaceri perfect pentru ei. O peroana cu care sa fie pe aceeasi lungime de unda si cu care sa aiba o chimie instantanee.

Dragi vărsători, daca ceilalti nu o fac, dati voi dovada de diplomatie intr-o situatie mai delicata la locul de munca.