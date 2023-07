Cu ce nativ nu te potrivești în funcție de zodia ta. Nu vei reuși niciodată să ajungi la un numitor comun cu acest semn zodiacal

Îți prezentăm în rândurile de mai jos o listă cu pereche de zodii care nu s-ar potrivi de nicio culoare oricât ar încerca. Iată cu cine nu ai face casă bună niciodată!

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY