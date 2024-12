De ce nu trebuie să porți roșu anul acesta de Revelion. Culoarea potrivită pentru a întâmpina 2025, potrivit specialiștilor

Tradiția de a purta haine roșii în noaptea dintre ani este asociată cu atragerea norocului și a prosperității. Totuși, anul acesta, astrologii atrag atenția că această alegere nu este una tocmai inspirată. Iată de ce!

Din cauza influenței planetare, roșul ar putea aduce mai degrabă ghinion decât noroc. Astrologul Roxana Cioriceanu explică ce culori ar trebui să purtăm pentru a atrage energia pozitivă în 2025 și ce simbolizează schimbările din acest an.

De ce să evtiăm culoarea roșie de Revelion 2025

Conform astrologului, roșu este guvernat de planeta Marte, simbol al energiei și pasiunii. Însă, la trecerea dintre ani, Marte se va afla în retrogradare și într-un semn nefavorabil, Racul.

Așadar, această combinație poate inversa efectele pozitive ale culorii roșu, transformându-le în influențe negative. Astrologul Roxana Cioriceanu a avertizat că purtarea roșului ar putea atrage ghinion, tristețe sau chiar blocaje în relații.

„Pentru acest Revelion, evitați roșul, pentru că Marte, planeta care guvernează această culoare, este retrogradă și într-un semn nefavorabil. Dacă vreți să vă meargă total pe dos în 2025, purtați roșu. În caz contrar, alegeți altceva!”, a explicat aceasta într-un clip postat pe TikTok.

Ce culori să alegem pentru Revelion ca să atragem norocul în 2025

În schimb, Roxana Cioriceanu a sugerat să optăm pentru o culoare pe care nu am mai purtat-o niciodată de Revelion. Alegerea unei nuanțe noi simbolizează deschiderea spre schimbare, progres spiritual, dar și spre un nou început.

„2025 este un an al schimbărilor și al evoluției. Este important să alegem o culoare care să reflecte această energie, o culoare care să ne scoată din rutină și să ne deschidă către noi oportunități. Poate fi oricare alta, în afară de roșu. Ideea este să simbolizeze un nou început,” a subliniat astrologul Roxana Cioriceanu.

„Dacă vreți să fie un an, așa cum e el la bază - de natură nouă, adică e un an în care evoluăm din punct de vedere energetic, emoțional și spiritual, ne eliberăm de lucrurile care nu ne mai sunt de folos în viața noastră, reușim să ne găsim o mai mare împăcare, o mai mare liniște și o mai mare împăcare emoțională și mentală, acasă, în liniștea noastră, cu partenerul nostru de viață sau cu familia noastră, cu copiii noștri, cu ce avem noi mai drag pe această planetă - încercăm să evităm această culoare roșu și să o înlocuim cu o culoare pe care nu am purtat-o niciodată la niciun revelion”

Culorile neutre, precum alb, crem sau gri deschis pot fi excelente pentru a atrage liniștea și echilibrul. De asemenea, nuanțele de albastru sau verde sunt asociate cu regenerarea, calmul și prosperitatea.

