Horoscop 1 mai 2020. Distracție și surprize în dragoste! O zodie trebuie să fie foarte atentă la un eveniment care se va petrece

S-ar putea ca astazi sa fie vorba despre achitarea unor datorii, a unor facturi, repartizarea unor bani care au sarcini diferite. S-ar putea sa descoperi ca ai mai multe lucruri de platit astazi, ca bugetul tau se diminueaza brusc, dar vei avea satisfactia ca ai fost mult mai chibzuit la gestionarea banilor, decat ai fost in ultima perioada.

Horoscop vineri 1 mai 2020, Fecioara

Te vei trezi pe neasteptate cu un colac de salvare, cu o solutie, cu un ajutor din partea cuiva, care te va ajuta sa depasesti in siguranta printr-o situatie mai dificila, mai putin placuta. Sfatul zilei: fii atent la oportunitatile care apar si nu ezita sa profiti de ele!

Horoscop vineri 1 mai 2020, Balanta

Esti omul care apreciaza lucrurile foarte clare, concrete, stabile, de aceea vei incerca sa pasesti cu grija, sa iei decizii bine analizate, sa iti faci planuri cu minutiozitate si sa fii prudent cu orice alegere vei face. Nu are rostul sa-ti faci mai multe griji decat este cazul, pentru ca stii ca vei gasi raspunsurile si solutiile dorite.

Horoscop vineri 1 mai 2020, Scorpion

Semnul tau zodiacal se afla in sfera entertainmentului, iar recomandarea astrelor pentru astazi este sa te lasi purtat de val, sa te inconjori de oamenii care iti aduc pozitivitate in viata ta, care gandesc ca tine, dar si care inteleg ca munca productiva trebuie alternata cu momente de relaxare si distractie.

Horoscop vineri 1 mai 2020, Sagetator

Ai multe de facut, iar sfatul astrelor pentru astazi este sa nu te grabesti, sa fii exigent si sa alegi, sa stabilesti prioritatile si sa le iei pe rand, una cate una, altfel risti sa nu duci sarcinile pana la capat, sa faci greseli si in plus sa apara sentimentul de frustare.

Horoscop vineri 1 mai 2020, Capricorn

Semnul tau zodiacal se afla in sfera spiritualitatii, iar astazi este foarte posibil sa vina vesti bune spre tine. Lasa-te invadat de lucrurile frumoase care se petrec in jurul tau, opreste-te din tumultul de actiuni si emotii, din vartejul in care esti prins, pentru a-ti permite sa vezi si acele lucruri, mici si deosebite din care este facuta viata.

Horoscop vineri 1 mai 2020, Varsator

Astazi simti ca lucrurile ar putea evolua mai bine daca ai lucra singur, fara a depinde de ritmul de munca a altor persoane, fara sa depinzi de nimeni. Daca este doar o solutie de o zi, este in regula, daca te gandesti sa te descurci singur de acum in colo, atunci s-ar putea sa fie o algere care iti va deschide mai multe usi, te atentioneaza astrele.

Horoscop vineri 1 mai 2020, Pesti

Semnul tau zodiacal se afla in sfera afacerilor externe si simti ca a venit vremea sa te retragi dintr-un anumit capitol, domeniu, sa depasesti o anumita etapa, sa-ti cauti alt proiect, alta sarcina, poate chiar alt serviciu. Simti o deosebita recunostinta pentru tot ce ai acumulat pana acum, dar in acelasi timp ai convingerea ca trebuie sa pleci, sa-ti continui drumul.