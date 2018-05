Horoscop 12-13 mai. Zodia vedetă a weekendului: bani și iubire de la toți

Horoscopul din weekendul 12-13 mai are aspecte pozitive pentru mulți dintre nativi și recomandă relaxare alături de cei dragi, după o perioada extrem de grea. O zodie însă va fi vedeta acestui weekend: va primi bani, atenție din partea tuturor. Fericirea își întoarce fața către această zodie.

Horoscop weekend 12-13 mai Berbec

Te responsabilizezi mult la finalul acestei saptamani. Pe de o parte iti propui sa faci altfel lucrurile de acum incolo, insa pe de alta parte intervin opiniile sau nevoile celor dragi, care te impiedica sa schimbi prea multe in viata ta. Pe undeva, ceilalti au dreptate, in sensul ca exista riscul sa te iei prea in serios sau sa investesti resurse personale in proiecte care iti sunt nepotrivite in actuala etapa de viata.

Horoscop weekend 12-13 mai Taur

Zilele acestui weekend sunt potrivite pentru odihna, relaxare, detasare de cotidian. Se pot accentua afectiunile ficatului, soldurilor, coapselor sau se pot instala afectiuni ale capului. Fii prudent si ingrijeste-te pe indelete. Evita terapiile alopate si consultatiile medicale, pentru ca exista riscul aparitiei erorilor de diagnostic si tratament. In liniste ti se vor lamuri multe aspecte ale evenimentelor in care esti implicat.

Horoscop weekend 12-13 mai Gemeni

Este rost de discutii importante cu prietenii sau cu persoanele din anturajul profesional, dar cele care sunt mai tinere sau cele mai in varsta decat tine. Posibil sa-ti displaca modurile lor de a privi si trata lumea, insa sunt doar opiniile lor. Evita sa te identifici cu ele si mai ales selecteaza informatiile primite. Pe de alta parte ar fi bine sa incepi un proces de selectie si in privinta persoanelor considerate prieteni.

Horoscop weekend 12-13 mai Rac

Se pare ca vei fi invitat la evenimente sociale cu multa lume. Atat in mediul profesional, cat si in mediul familial, unele persoane vor dori sa discute cu tine, sa iti ceara sfaturi, altii insa vor dori sa te provoace de dragul jocului de cuvinte. Fii prudent in orice situatie si alege-ti vorbele si gesturile cu grija. Cineva important te poate auzi, observa atent si mai tarziu, la momentul potrivit iti va oferi o slujba deosebita. Cumva, esti zodia vedeta a acestui weekend și toți te colpeșesc cu atenție și dragoste, bani, cadouri, contracte avantajoase. Simți cum fercirea își îndreaptă acum fata către tine!

Horoscop weekend 12-13 mai Leu

Rafineaza-ti sufletul, mentalul cu lecturi deosebite, cu filme de Oscar sau cu spectacole de teatru. Weekend-ul acesta iti aduce o mare dorinta de a filozofa pe teme diverse, cu oameni de buna calitate, experimentati in ale artei. O varianta buna in acest sens ar fi sa participi la cursuri scurte, seminarii sau pur si simplu sa te intalnesti cu cineva drag si sa taifasuiesti vrute si nevrute. Insa nu iti divulga planurile de viata.

Horoscop weekend 12-13 mai Fecioara

Vizavi de banii si bunurile folosite si administrate in comun cu altii, in aceste zile de weekend se pot isca discutii aprinse cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii. Tu ai grija sa-ti achiti partea ta de cheltuieli si sa-ti asiguri bunurile personale, fie prin acte de asigurari, fie pur si simplu stabilind limite clare pana unde ceilalti pot folosi sau nu bunurile tale. Pragmatismul este un atribut de baza in aceasta perioada.

Horoscop weekend 12-13 mai Balanta

Relatiile parteneriale sunt tensionate la finalul acestei saptamani, insa este vorba mai mult de faptul ca prea te oglindesti in personalitatea, actiunea sau vorblele celorlalti. Este adevarat ca ai ce sa inveti de la ceilalti, din experienetele lor, insa evita sa te acuzi pe nedrept si sa subliniezi faptul ca altii sunt mai buni decat tine. Esti minunat asa cum esti, chiar daca felul tau de a fi sau personalitatea ta mai au nevoie de imbunatatiri.

Horoscop weekend 12-13 mai Scorpion

Treburile cotidiene, de rutina iti ocupa tot finalul acestei saptamani. Pe langa treburile domestice esti tentat sa mai rezolvi si cateva sarcini de serviciu ramase restante. Posibil sa-ti fie greu sa te descurci cu atatea de facut, de aceea cere sprijinul, fie unui coleg de munca, fie cuiva drag de acasa, persoane care te pot suplini in vreun fel. Sanatatea este vulnerabila si bine ar fi sa te ingrijesti pe indelete.

Horoscop weekend 12-13 mai Sagetator

Se pare ca la finalul acestei saptamani vei trata cu seriozitate relatiile sentimentale. Cu toate ca ai nevoie de afectiunea si atentia celor dragi, datorita atitudinii tale cam distante fata de acestia, rezultatele interactiunilor vor fi rascolitoare. Ar fi momentul sa te gandesti serios la relatia amoroasa in care esti implicat, iar daca nu ai una, sa te orientezi in preajma ta pentru a aduce langa tine pe cineva drag.

Horoscop weekend 12-13 mai Capricorn

In spatiul in care locuiesti este posibil sa fie nevoie de reparatii urgente, reamenajari sau de achizitionarea unor obiecte patrimoniale valoroase. Ce gandesti, ce vorbesti, ce stabilesti in zilele acestui weekend cu membrii familiei, mai ales in privinta casei se vor materializa la momentul potrivit intocmai. De aceea, zodiei Capricorn i se recomanda prudenta in aceste demersuri si alege strictul necesar. Totul depinde numai de tine.

Horoscop weekend 12-13 mai Varsator

Finalul acestei saptamani iti aduce in preajma multe persoane din medii diverse. Insa, cele mai interesante intrevederi sau discutii le vei avea cu neamurile, in special cu cele mai in varsta decat tine. Diferentele de mentalitate se vor evidentia usor. Fii prudent si evita provocarile celorlalti. Mana divina se afla in preajma ta si te protejeaza neconditionat. Totul este ca tu sa ai incredere in ea.

Horoscop weekend 12-13 mai Pesti

Veniturile tale vor creste la acest sfarsit de saptamana, insa nemultumitor pentru tine. Vei reusi sa rezolvi lista cheltuielilor intocmita deja de cateva zile, insa cu ajutorul celorlalti. Este adevarat ca partenerul de viata, rudele sau un prieten apropiat iti vor oferi suma necesara pentru cumparaturi, insa fii prudent. Sursele tale de venit sunt fluctuante, fapt pentru care ar fi bine sa te rezumi la strictul necesar.