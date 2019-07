Horoscop 14 iulie 2019. Luna, careu tensionat cu Neptun retrograd. Zodiile de Apă sunt influențate negativ

În horoscopul de duminică, Luna formează un careu tensionat cu Neptun retrograd din Peşti, iar Soarele din Rac îi trimite o opoziţie lui Pluto retrograd din Capricorn. În aceste condiții, zodiile de Apă, precum Rac, Scorpion şi Peşti, vor avea de suferit. Se anunță o zi tensionată cu schimbări importante.

Berbec

Intuitie, experienta ? Simtiti in forul vostru interior ca vor urma schimbari destul de mari in viata voastra sau poate chiar nevoia voastra de noutate, aventura si stimulare va face sa le initiati. Casa, locuinta, intemeierea unei familii sunt prioritatile voastre acum.

Taur

Curiozitate, cautari intelectuale si spirituale: va surprind multe dintre cele pe care le aflati acum, puneti poate la indoiala o parte din certitudini. Comunicare relaxata, discutii fara prejudecati; in plus, vi se fac confidente, vi se cere parerea.

Gemeni

Intalniri interesante si discutii utile: treceti in revista noutati, abordati o multitudine de subiecte si, intamplator, puteti ajunge la subiecte de mare interes pentru voi. Mergeti poate dupa recomandarile unor prieteni si ajungeti sa descoperiti frumuseti naturale aproape de voi.

Rac

Bune sanse sa va sporiti veniturile printr-o colaborare in perioada urmatoare si faceti poate niste pregatiri, aranjati cu omul iubit sa va ia o parte din povara gospodareasca de pe umeri. Ii rasfatati pe ai vostri cu o reteta de zile mari sau cine stie ce alte surprize le faceti.

Leu

Energie, farmec, buna dispozitie, chef de viata si de distractie: de toate acestea se bucura ai vostri. Veti crea poate atmosfera potrivita pentru o discutie de la suflet la suflet cu omul iubit sau cu cineva cu care ati avut recent un diferend, o neintelegere si rezolvati impreuna situatia.

Fecioara

Ca este vorba despre o inspiratie de moment sau de un aranjament anterior, reusiti sa organizati o revedere cu prieteni, colegi, rude cu care nu v-ati vazut de mult. Ar fi bine sa acordati atentie ideilor care va vin astazi, sa le notati eventual si sa le aprofundati curand.

Balanta

Nestare, curiozitate sau pofta de actiune: nu va ia prea mult timp sa faceti o alegere si sa porniti la drum. Ambitie, visuri planuri: discutati poate cu ai vostri sau cu prieteni vechi ori cu colaboratori si evaluati o idee de afaceri, discutati variante.

Scorpion

Cheltuieli: si nu pare a fi vorba despre lucruri de zi cu zi sau aprovizionare, ci despre unele cu bataie mai lunga. Ar putea fi vorba despre tinuta sau ceva pentru activitatea voastra profesionala sau poate ca invitati la o masa pe cineva fata de care va simtiti cumva datori.

Sagetator

Verva si inspiratie: vorbe bune spuse din suflet pot schimba atmosfera in cuplu, in familie sau poate ca faceti celor mici o zi grozava. Preocupare pentru situatia financiara: ganditi poate sa faceti un buget in care sa va incadrati in perioada urmatoare.

Capricorn

Veti intoarce pe toate fetele o situatie cu care v-ati confruntat recent, o declaratie care vi s-a facut si ajungeti poate la concluzia ca banuieli sau temeri ale voastre nu au o baza solida. Va surprinde partenerul de viata sau cineva drag voua cu amanunte legate de intamplari traite de voi.

Varsator

Buna stare sufleteasca: va bucurati de un succes recent, visati la altele care ar putea urma de aici sau poate ca va faceti un plan pentru viitor. Un castig de natura financiara: vi se face o reducere, profitati de o promotie, dar se poate si sa iasa numere puse de voi pe un bilet de loterie.

Pesti

Traversati o perioada destul de solicitanta si sunteti dispusi la eforturi, cautari, repetitii, antrenamente. Sanatatii ar trebui sa ii acordati atentie acum: nu este momentul potrivit sa va asumati riscuri, sa neglijati odihna sau relaxarea, eventual tratamentul care vi s-a prescris