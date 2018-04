Horoscop 22 aprilie. Duminică fabuloasă pentru o zodie

Horoscopul din 22 aprilie vă recomandă să vă relaxați în compania celor dragi, deoarece se anunță o săptămână cu multe provocări pentru o zodie. Horoscopul zilei spune că va fi o duminică fabuloasă pentru o zodie. Iată care și de ce!

Berbec

Astăzi eastrolog.ro va recomanda să nu va asumați riscuri. Este posibil să resimțiți o stare de nervozitate care va poate face să reacționați și mai impulsiv decât va stă în fire.

Va sfătuim să evitați să conduceți mașină, pentru că sunteți predispus la neatenție și puteți provocă un accident de circulație.

În relațiile cu cei dragi este recomandat să evitați discutarea subiectelor controversate, fiindcă se poate ajunge ușor la ceartă.



Taur

Este posibil să va simțiți copleșit de mulțimea de lucrări și probleme nerezolvate care s-au acumulat în ultima vreme. Eastrolog.ro va sfătuiește să acordați prioritate problemelor care sunt mai ușor de rezolvat, fiindcă sunteți predispus la dificultăți de concentrare. Din același motiv, sunt contraindicate speculatiile de orice fel. În partea a două a zilei este posibil să aveți o întâlnire plăcută cu persoane apropiate. Veți primi o veste bună, care vă va face ziua de duminică cu adevărat fabuloasă.

Gemeni

Azi ați face bine să va limitați la activități de rutină și să va găsiți timp pentru relaxare și odihnă. Sunt contraindicate călătoriile lungi și vizitele prelungite. Din cauza contextului astral tensionat, aveți tendința să deveniți irascibil și riscați să provocați o ceartă.

În a două parte a zilei, o persoană apropiată v-ar putea propune o afacere. Chiar dacă ideea va entuziasmează, eastrolog.ro va sfătuiește să nu va grăbiți să luați o decizie.

Rac

În prima parte a zilei este posibil să fiți indispus din cauza unei vești neplăcute din partea superiorului ierarhic. Pare să fie vorba despre o decizie nejustificat de aspră, care va nedreptățește. Eastrolog.ro va recomanda să nu încercați să va faceți dreptate azi, pentru că riscați să agravați situația. Ar fi bine să va sfătuiți cu partenerul de viață și cu un coleg mai în vârstă

Leu

In plan profesional, este posibil sa fiti nevoit sa munciti peste program. Se pare ca va atrage ideea unor unor realizari deosebite. Un coleg de serviciu ar putea fi invidios pe succesul dumneavoastra si nu este exclus sa incerce sa va implice intr-un scandal.

S-ar putea ca partenerul de viata sa va reproseze ca dedicati prea mult timp serviciului si neglijati familia. Cu un gest tandru puteti dezamorsa un potential conflict.

Fecioară

Azi nu sunt recomandate calatoriie lungi, din cauza tedintei generale catre neatentie, care poate conduce la accidente mai mult sau mai putin grave. Este posibil sa fiti suparat pe o persoana apropiata care nu si-a respectat o promisiune de natura financiara. Va sfatuim sa nu luati nicio decizie azi. In partea a doua a zilei va sfatuim sa fiti atent si prudent, pentru ca exista o predispozitie catre mici probleme de sanatate.

Balanță

Este recomandabil sa evitati discutiile serioase despre afaceri, pentru ca este posibil sa aveti dificultati de concentrare si riscati sa luati decizii cu efecte neplacute pe termen lung.

Daca plecati la drum, va sfatuim sa fiti prudent si sa nu va grabiti. Din cauza contextului astral dificil al zilei, creste riscul sa fiti implicat intr-un accident de circulatie.

In schimb, este o zi favorabila relatiilor cu cei dragi. Ati putea petrece o seara romantica impreuna cu persoana iubita.

Scorpion

Este de preferat sa evitati intalnirile cu prietenii si sa dedicati mai mult timp activitatilor casnice si relatiei cu partenerul de viata. Nu este o zi buna pentru a lua decizii importante in plan financiar. Va recomandam sa va consultati cu familia si sa nu va bazati pe o sursa nesigura de venituri. Seara este favorabila activitatilor relaxante.

Săgetător

Este posibil sa va preocupe o problema financiara si sa va ganditi sa faceti un imprumut. Azi nu este indicat sa luati o decizie in acest sens. In schimb, va puteti consulta cu partenerul de viata, care v-ar putea ajuta sa gasiti o solutie nesperat de buna. Pastrati-va calmul! Sunteti predispus la probleme de sanatate care se pot dovedi foarte neplacute. Puteti sa va ocupati de un hobby creativ, bricolaj etc.

Capricorn

Aveti tendinta sa munciti fara pauze si sa ignorati oboseala acumulata in timp. Azi este recomandabil sa va relaxati si sa petreceti mai mult timp impreuna cu cei dragi.

In partea a doua a zilei s-ar putea sa va preocupe o problema financiara. Se pare ca va faceti griji nejustificat de mari, iar dificultatile se vor dovedi de scurta durata sau usor de rezolvat.

Vărsător

Este posibil sa nu va simtiti in forma si sa fiti indispus fara un motiv clar. Este efectul contextului astral al zilei. Daca va stapaniti nervozitatea si nu luati decizii sub impulsul momentului, puteti depasi cu bine acesta zi relativ dificila. Nu sunt recomandate intalnirile cu prietenii sau cu rudele. In schimb, sunt favorizate activitatile relaxante, de preferinta in aer liber.



Pești

In prima parte a zilei este posibil sa primiti o veste neplacuta, care va obliga sa va schimbati programul. Se pare ca va trebui sa plecati la drum impreuna cu partenerul de viata. Daca va deplasati cu masina, eastrolog.ro va sfatuieste sa circulati cu atentie si fara graba.

Evitati discutiile in contradictoriu, chiar daca sunteti sigur ca aveti dreptate!

