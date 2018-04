Horoscop 24 aprilie. Zodia care se desparte de dragostea vieții ei

Horocopul din 24 aprilie vă recomandă să nu cădeți în capcana certuruilor și a despărțirilor. Este multă tensiune provocată de astre, însă ține de noi să ne înfrânăm pornirile, chiar cu prețul compromisului. ”A lăsa de la noi” este expresia ce ne va guverna săptămâna. O zodie și-ar putea pierde dragostea vieții...

Horoscop 24 aprilie Berbec

Se pare că sunteți nemulțumit de tot ce se petrece în jur și aveți tendința să criticați pe toată lumea. Va sfătuim să va temperați spiritul critic, pentru că riscați să fiți considerat arogant. Nu este exclus să întâmpinați dificultăți în relațiile sentimentale. După-amiază s-ar putea să aflați că o rudă din altă localitate urmează să va facă o vizită.

Horoscop 24 aprilie Taur

În prima parte a zilei s-ar putea să va simțiți lipsit de energie și să nu puteți termină o lucrare începută mai demult. Nu este exclus să primiți reproșuri din partea colegilor și chiar să apăra tensiuni la locul de muncă. Horoscopul va recomanda să nu provocați discuții în contradictoriu, pentru că riscați să va complicați situația. Ar fi bine să va odihniți mai mult.

Horoscop 24 aprilie Gemeni

Este posibil să fiți indispus din cauza unor dificultăți întâmpinate în plan sentimental. Relațiile cu prietenii pot avea de suferit dacă îi evitați. În schimb, va recomandăm să va dedicați activităților casnice precum reparațiile, mutarea mobilei, zugrăvit etc., fiindcă aveți șanse mari de reușită. În tot ceea ce faceți azi, puteți să va bazați pe intuiție.



Horoscop 24 aprilie Rac

Se pare că resimțiți o stare generală de nemulțumire și aveți tendința să va enervați din orice. Va irită glumele celor din jur și va aprindeți ușor, fie pentru că partenerul de viață a cheltuit prea mult, fie pentru că nu găsiți un obiect etc. Horosscopul zilei va sfătuiește să va stăpâniți tendința de a exagera și să va păstrați calmul.

Horoscop 24 aprilie Leu

La locul de muncă sau în afaceri, un coleg sau un asociat v-ar putea da o veste în urmă căreia sunteți nevoit să va schimbați programul stabilit pentru azi. Starea de confuzie pe care o resimțiți este trecătoare, așa că nu este cazul să va îngrijorați. Va recomandăm să evitați călătoriile lungi. Dacă nu aveți încotro, fiți atent la bagaje și la acte, pentru că există riscul să le uitați pe undeva!



Horoscop 24 aprilie Fecioară

S-ar putea să aveți divergente cu partenerul de viață din cauza că nu sunteți de acord cu schimbările pe care dorește să le facă în casă. Pentru a evită o ceartă, e-astrolog.ro va recomanda să țineți seamă și de dorințele familiei. Ar fi bine să evitați eforturile fizice și intelectuale intense și să va odihniți mai mult.

Horoscop 24 aprilie Balanță

Este posibil să întâmpinați dificultăți în plan financiar și în relația cu persoană iubită. Va recomandăm să va păstrați calmul și să va înarmați cu răbdare. Pentru a depăși mai ușor acest moment dificil va sfătuim să țineți cont de sfaturile prietenilor apropiați și ale rudelor. Riscați să pierdeți dragostea adevărată. Astrele prevăd despărțire la capitolul marile iubiri.



Horoscop 24 aprilie Scorpion

În prima parte a zilei s-ar putea să fiți indispus din cauza amânării unei întâlniri de afaceri în care v-ați pus mari speranțe. Va sfătuim să va temperați nervozitatea, fiindcă altfel puteți ajunge în situații neplăcute. Că să evitați tensionarea relației cu persoană iubită, ar fi bine să va stăpâniți starea de nervozitate și să evitați subiectele delicate, care ar putea conduce la ceartă.

Horoscop 24 aprilie Săgetător

In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti dezamagit din cauza ca un coleg de munca sau un partener de afaceri incearca sa va discrediteze. Ar fi bine sa va concentrati asupra problemelor importante sau urgente pe le aveti de rezolvat astazi. Relatiile cu persoana iubita sunt foarte bune, ceea ce va mentine moralul ridicat.

Horoscop 24 aprilie Capricorn

S-ar putea sa va afecteze lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri si va pierdeti increderea in el. Eastrolog.ro va sfatuieste sa fiti prudent in tot ce faceti. Ar fi bine sa amanati eventualele decizii privind investitiile. In a doua parte a zilei o persoana apropiata v-ar putea ruga sa ii dati o mana de ajutor intr-o problema de sanatate.

Horoscop 24 aprilie Vărsător

Dimineata s-ar putea sa fiti indispus dupa ce aflati ca o persoana apropiata are probleme de sanatate. Se pare ca astazi nu va puteti concentra prea bine, asa ca eastrologul va recomanda sa amanati luarea deciziilor importante. Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu o persoana mai in varsta.

Horoscop 24 aprilie Pești

În prima parte a zilei este posibil că o rudă mai tânără să va ceară un împrumut. Se pare că este vorba despre cheltuieli necesare în legătură cu o activitate educativă. Eastrolog.ro va sugerează să amânați eventualele negocieri și luarea deciziilor importante în plan profesional sau în afaceri. Spre seară s-ar putea să aflați că o persoană apropiată urmează să facă o călătorie în străinătate.

sursă: eastrolog.ro