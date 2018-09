Horoscop 28 septembrie 2018. Vinerea neagră pentru o zodie! Un mare necaz îi schimbă viața

Horoscopul din 28 septembrie 2018 anunță o zi importantă la capitolul financiar pentru mai multe zodii. Dar pentru o zodie din horoscop vine vinerea neagră, atunci când astrele par să o pedepsească. Horoscopul zilei de vineri pentru toate zodiile.

Citește și: horoscopul săptămânii

Venus Retrograd în Scorpion 2018. Zodiile suferă, se despart, pierd bani

Horoscop 28 septembrie 2018 Berbec

Având în vedere că este posibil să va confruntați cu o atitudine necooperantă a colegilor sau a asociaților, horoscopul de vineri va sugerează să amânați activitățile dificile în plan profesional sau în afaceri. Este o zi neprietenoasă cu nativii din zodia Berbec pe toate planurile, un ape care nu o veți uita prea curând. Sunteți bârfit de colegi și chiar vi se pun bețe în roate. Sunteți cei mai buni, dar cu toatea acestea primiți o lecție grea din partea astrelor. Debarasați-vă de cei care vă sapă și cărora le dați mereu apă la moară! Ajunge!

Horoscop 28 septembrie 2018 Taur

Astăzi aveți o mare putere de convingere, iar relațiile cu cei din jur ar trebui să decurgă fără probleme. Este o zi bună pentru a negocia contracte sau pentru a semna documente oficiale.

Eastrolog.ro va sfătuiește să dați dovadă de răbdare și să nu încercați să obțineți câștiguri imediate. Ați face bine să fiți prudent în conversațiile cu femeile din anturaj, fiindcă este posibil să aveți surprize neplăcute.

Horoscop 28 septembrie 2018 Gemeni

La locul de muncă și în afaceri sunteți entuziast și aveți posibilitatea să demarați o lucrare pentru care nu ați avut timp până acum. Dacă întâmpinați dificultăți, eastrolog.eu va sfătuiește să apelați la ajutorul unui coleg cu mai multă experiență. Aveți posibilitatea să rezolvați o problemă legată de viață de familie. Conjunctură astrala de azi este favorabilă întâlnirilor cu prietenii.

Horoscop 28 septembrie 2018 Rac

In activitatea profesionala si in afaceri se intrevede o zi destul de incarcata si agitata, dar aveti sanse sa realizati tot ce v-ati propus, gratie unor idei ingenioase. Eastrolog.ro va recomanda sa profitati de aceasta conjunctura favorabila pentru a recupera eventualele intarzieri, dar sa nu va suprasolicitati si sa nu neglijati odihna. Persoana iubita va apreciaza initiativele privind anumite schimbari in locuinta sau in activitatea casnica. Ar fi bine sa evitati discutiile in contradictoriu cu rudele.

Horoscop 28 septembrie 2018 Leu

Colegii de muncă și partenerii de afaceri va apreciază competență și seriozitatea și s-ar putea să apeleze la sfaturile sau la ajutorul dumneavoastră. Eastrolog.ro va semnalează că parcurgeți o perioadă favorabilă în plan profesional, de care va sfătuim să profitați pentru a finaliza un proiect important. Este o zi bună pentru a stabili noi relații profesionale și personale, dar ați face bine să nu neglijați relația cu persoană iubită.

Horoscop 28 septembrie 2018 Fecioară

În prima parte a zilei este posibil să faceți o scurtă călătorie în interes personal, care se dovedește benefică pentru relația cu persoană iubită. S-ar putea să faceți cunoștință cu o persoană interesantă, de la care aflați informații utile pentru afaceri. Eastrolog.ro va sfătuiește să nu faceți promisiuni dacă nu sunteți sigur că va puteți ține de cuvânt. Se pare că aveți tendința să dormiți prea puțin.

Horoscop 28 septembrie 2018 Balanță

Este de așteptat să fiți într-o formă intelectuală foarte bună și să comunicați cu mare ușurință. Aveți șanse de reușită în toate activitățile legate de cămin, iar relațiile cu familia ar trebui să fie foarte bune. Este posibil să se ivească ocazia de a ajută o persoană apropiată să rezolve o problemă personală dificilă sau delicată. Eastrolog.ro va recomanda să nu ignorați sfaturile femeilor din anturaj, chiar dacă la prima vedere nu păr foarte interesante.

Horoscop 28 septembrie 2018 Scorpion

Este posibil să primiți un cadou surprinzător sau o veste interesantă de la persoană iubită.

În a două parte a zilei s-ar putea să aveți de luat o decizie importantă în ceea ce privește relațiile sentimentale. Eastrolog.ro va recomanda să va bazați pe intuiția. Un grup de prieteni v-ar putea invită la o întrunire sau într-o călătorie.

Horoscop 28 septembrie 2018 Săgetător

Aveti tendinta sa va dedicati tot timpul unor probleme profesionale sau personale si sa neglijati relatiile sentimentale. Eastrolog.ro va sugereaza sa amanati activitatile profesionale dificile, care necesita atentie si capacitate de concentrare. In schimb, v-ar prinde bine o iesire impreuna cu persoana iubita. Problemele care va preocupa nu sunt chiar atat de grave pe cat credeti. Puteti fi mai optimist.

Horoscop 28 septembrie 2018 Capricorn

Muncă depusă în ultima perioadă începe să își arate roadele. Se întrevăd satisfacții importante atât în ceea ce privește câștigurile, cât și în societate. Azi sunt favorizate negocierile și discutarea chestiunilor profesionale delicate. Este indicat să mizați pe seriozitate și să nu încercați să păreți altfel decât sunteți. Eastrolog.ro va recomanda să fiți prudent în relațiile sentimentale și să nu ignorați problemele cu care se confruntă persoană iubită.

Horoscop 28 septembrie 2018 Vărsător

La locul de muncă și în afaceri aveți posibilitatea să va asumați noi responsabilități. Conjunctură astrala de azi este favorabilă activităților intelectuale.

Ați putea avea ocazia să va afirmați în plan social și nu este exclus să fiți remarcat de o persoană de sex opus. Eastrolog.ro va sfătuiește să fiți atent la acte și la bani, pentru că există riscul să pierdeți ceva.

Horoscop 28 septembrie 2018 Pești

Azi sunt favorizate relatiile cu prietenii si cu rudele. In prima parte a zilei este posibil sa va intalniti cu o persoana pe care o apreciati si cu care nu v-ati vazut de multa vreme.

Aveti posibilitatea sa rezolvati o problema familiala pentru care nu ati avut timp pana acum.

Eastrolog.ro va recomanda sa nu ignorati de sfaturile unor persoane cu experienta din anturaj.