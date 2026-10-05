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Horoscop 5 octombrie 2026. Trei zodii scapă de prietenii falși. Care sunt cele două zodii care se îmbogățesc

Ziua de luni vine cu o atmosferă emoțională intensă. Luna în Leu se află în opoziție cu Pluto din Vărsător și în cuadratură cu Venus retrograd din Scorpion, ceea ce te îndeamnă să privești cu sinceritate adevărurile din relațiile tale și să nu mai eviți lucrurile care au rămas nespuse.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 08:10 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 08:11
Horoscop 5 octombrie 2026. Trei zodii scapă de prietenii falși. Care sunt cele două zodii care se îmbogățesc
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Energia puternică a Lunii în Leu te încurajează să ieși în evidență și să îți exprimi sentimentele cu pasiune. În același timp, tensiunile astrale îți cer răbdare, deoarece vechile tipare din relații și nemulțumirile ascunse pot ieși la suprafață.

Horoscop 5 octombrie 2026. Trei zodii scapă de prietenii falși

Berbec

Te simți curajos și dornic să preiei controlul asupra propriului drum. Ai grijă, însă, la nerăbdarea bruscă și la posibilele conflicte de orgoliu cu cei din jur.

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Taur

Comunicarea necesită mai multă atenție decât de obicei. Folosește această zi pentru a-ți reevalua limitele personale și ocupă-te mai întâi de lucrurile practice și de micile responsabilități.

Gemeni

Interacțiunile sociale capătă o importanță mai mare și pot apărea dezbateri aprinse. Ascultă cu atenție ceea ce ceilalți spun, dar și ceea ce lasă să se înțeleagă printre rânduri.

Rac

Amintiri din trecut sau persoane cu care ai avut o legătură în trecut pot reveni în atenția ta sub influența lui Venus retrogradă. Alege comunicarea sinceră în locul resentimentelor păstrate în tăcere.

Leu

Ai parte de o energie puternică și simți nevoia să fii în centrul atenției și să îți exprimi sentimentele fără rețineri. Evită reacțiile impulsive și încearcă să nu lași orgoliul să preia controlul.

Fecioară

Ai nevoie să fii atent la felul în care comunici, mai ales atunci când apar diferențe de opinie. Pune-ți ordine în priorități și nu te lăsa copleșit de detalii.

Balanță

Conversațiile cu cei din jur pot deveni mai intense și pot scoate la iveală lucruri care nu au fost spuse până acum. Nu te grăbi să tragi concluzii și ascultă cu atenție ceea ce ți se transmite.

Scorpion

Venus retrogradă îți poate readuce în minte situații și relații din trecut. Este momentul să spui ceea ce simți, în loc să păstrezi nemulțumirile ascunse.

Săgetător

Ești motivat să faci schimbări și să îți urmezi propriile dorințe. Totuși, ai grijă să nu lași nerăbdarea să creeze tensiuni în relațiile cu cei din jur, arată Yourtango.com.

Capricorn

Este o zi potrivită pentru a-ți analiza limitele și pentru a rezolva lucrurile practice pe care le-ai amânat. Fii atent la modul în care formulezi ceea ce ai de spus.

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Vărsător

Relațiile cu ceilalți pot căpăta o intensitate aparte. Fii atent la mesajele subtile și încearcă să înțelegi ce se află în spatele cuvintelor.

Pești

Trecutul sentimental poate reveni în prim-plan, iar anumite amintiri sau conexiuni mai vechi îți pot provoca emoții puternice. Încearcă să vorbești deschis despre ceea ce simți și să nu lași resentimentele să se acumuleze.

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