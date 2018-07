Horoscop august 2018 Scorpion. Zodia remarcată de șefi! Toți o vor invidia!

Horoscopul lunii august 2018 pentru zodia Scorpion aduce surprize pe plan profesional. Atenție însă, succesul vostru nu va fi pe placul tuturor!

Citește și horoscopul zilei de marți, 31 iulie 2018.

Citește și horoscopul lunii august pentru toate zodiile.

Ești remarcat în plan socio-profesional, mai ales că vei avea de lucrat mult alături de șefi și de persoane oficiale din alte instituții de marcă. Pot apărea oferte de colaborare interesante, sarcini de lucru și responsabilități noi, chiar și o funcție de conducere. Dar, ceva funcționează deficitar în acest segment, astfel că este bine să fii foarte prudent. Mulți dintre cei din preajma ta care, chipurile, îți recunosc meritele, te susțin pentru a avansa în cariera profesională au interese bine ascunse, periculoase și planuri meschine vizavi de tine. Atenție mai ales la femeile din segmentul profesional! Turnurile de situație pot fi surprinzătoare. În plan domestic se va încheia o etapă importantă. Ocupă-te și de casă și de membrii familiei.

Horoscop august 2018 Scorpion. Carieră și Bani

În cursul sau în preajma zilei de 1, dacă te ciondănești cu partenerul, încearcă să nu incluzi și familia în discuțiile voastre în contradictoriu. În cursul sau în preajma zilei de 7, dacă dai de situații problematice, tot mai bine ar fi dacă ai apela la familia și nu la altcineva. Din 7 încolo, se poate întoarce în viața ta un fost partener ori ești pe cale să începi o idilă ascunsă cu cineva.

În cursul sau în preajma zilei de 9, caută să nu dai crezare la ce spune gura târgului despre tine sau în raport cu tine. În cursul sau în preajma datei de 11, se prea poate să apară unele discuții în contradictoriu între tine și șefi. Din 13 încolo, se prea poate să nu te poți baza la fel ca până acum pe abilitățile de comunicare și socializare. În cursul sau jurul lui 19, îți merge bine în general.

În cursul sau în preajma zilei de 25, ar fi bine din nou să nu te consumi pe baza bârfelor sau a zvonurilor care s-au născut pe marginea ta sau despre tine. Din 27 încolo, îți recapeți abilitățile de comunicare și socializare la cotele cu care ești obișnuit în mod normal. În cursul sau în jurul zilei de 28, se prea poate să reapară disensiunile dintre tine și partener care nu îți vor face bine.

Horoscop august 2018 Scorpion. Dragoste

Din a doua jumatate a lunii august regia planeaza catre un domeniu plin de sanse, de realizari. In care visele vor prinde aripi. In care iubirea iti va salaslui castelul inimii tale. De aceea toate pregatirile si etapele de maturitate de pina atunci iti vor fi cu siguranta de bun augur, tie si fiintei tale iubite.



Deviza acestui an pentru tine este: "Restructurez intreaga mea viata, intreaga mea existenta de pina acum. Axindu-ma pe lucruri veritabile, sinceritate afectiva. Ghidindu-ma de inima, iubirea pe care o manifest si mai ales credinta care ma ajuta sa iau decizii corecte de acum incolo. Imi las visele sa ia forma incet, durabil. Si in scurt timp le vad realizate, cu siguranta!"