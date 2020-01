Horoscop KARMIC 2020. O zodie va avea parte de lecții dure care îi vor aduce lumină în viață

Horoscop Karmic 2020. BERBEC

Poti avea o surpriza placuta sa descoperi ca esti favorizat de karma anul acesta. Starea de calm iti creeaza momente prielnice pentru introspectie, dezvoltare personala. Nu lasa responsabilitatile vietii cotidiene sa te doboare. Fa-ti timp si pentru tine. Vei vedea rezultatele.

Horoscop Karmic 2020. TAUR

Mesajul karmei pentru tine este sa nu lasi lucrurile nerezolvate in acest an. Ia din urma tot si sorteaza. Ce merita sa fie pastrat, ce merita sa fie aruncat. Ai nevoie de pace si echilibru in viata ta. Pastreaza doar elementele care iti aduc aceste doua lucruri. Sortarea este valabila in toate aspectele vietii tale: relatii, job-uri, actiuni.