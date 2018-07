Horoscop lunar iulie Pești. Un nou început pentru zodia Pești

Horoscopul lunii iulie îi recomandă zodiei Pești să se ocupe de eventualele datorii pe care le are și să încheie anumite socoteli cu foști parteneri de afaceri sau de viață!

Horoscop lunar iulie Pești. Dragoste și viața în doi:

În prima jumătate a lunii iulie 2018 Mercur, guvernatorul parteneriatelor Peștilor, îți tranzitează casa muncii și a sănătății și este implicat în aspecte tensionate cu Uranus, Marte și Jupiter. Acest lucru poate indica stres, mai ales pentru Peștii care lucrează împreună cu persoana iubită. Dacă această colaborare romantico-profesională nu este de la egal la egal, ci unul dintre voi are rol de subordonat, certurile tind să apară frecvent. Subiectul central ar putea fi banii sau faptul că unul dintre voi are senzația că nu este apreciat așa cum ar merita. Eastrolog.ro vă sfătuiește să încercați să împărțiți sarcinile în mod echitabil.



Se recomandă, de asemenea, mare prudență dacă te simți atras de un coleg sau o colegă. În ciuda predispozițiilor tale romantice, riști să fii tratat cu refuz.



Soarele iluminează casa romantismului Peștilor până la 23 iulie 2018, dar la 13 iulie are loc o eclipsă parțială de Soare. Acesta ar fi un bun prilej pentru a te gândi ce responsabilități ești dispus să îți asumi pentru bunul mers al unui parteneriat amoros, unde exagerezi și unde ai tendința să te eschivezi.



La 10 iulie 2018 Venus, planeta care guvernează intimitatea Peștilor, intră în casa parteneriatelor și este bine aspectată până la finele lunii. Prin urmare, în special Peștii căsătoriți se bucură de armonie și pasiune, deși perechea de viață are tendința să critice modul în care gestionezi banii comuni.



Horoscop lunar iulie Pești. Muncă și bani:

În plan profesional și financiar se impun o serie de schimbări pe care poate că nu ești pregătit să le faci, dar nu prea ai de ales.



Pot fi mai frecvente certurile cu colegii, iar unii Pești s-ar putea simți exploatați, limitați în mișcări, neapreciați. Dacă reușești să te mobilizezi, mai ales la nivel psihic, și să îți domolești un pic frustrările și nervozitatea, ai putea să schimbi în bine multe lucruri.



Jupiter, planeta care guvernează cariera și reputația Peștilor, își reia mersul direct la 10 iulie 2018, în casa relațiilor cu străinătatea și a studiilor superioare. Prin urmare, este foarte posibil ca anumite colaborări profesionale cu persoane/firme de peste hotare să se deblocheze. Pe de altă parte, s-ar putea să constați că este spre binele tău să pui punct unor parteneriate sau afaceri cu străinătatea.



În această perioadă pot fi favorizați Peștii care au de dat examene pentru recunoașterea unor competențe, astfel încât să își îmbunătățească performanțele în carieră sau să poată viza un post mai bun în firma în care lucrează.



La 23 iulie 2018 Soarele intră în casa muncii Peștilor, dar este implicat în aspecte tensionate cu Uranus și cu Marte. Conflictele cu colegii și cu superiorii tind să se acutizeze și ai tendința să contești autoritatea celorlalți. Horoscopul lunii iulie te sfătuiește să încerci să găsești o cale de a munci mai eficient și să ajungi la un compromis cu colegii și superiorii.



În ceea ce privește banii, în luna iulie stai mai bine și ai mai mult de câștigat din asocieri, din colaborări cu prietenii sau din venituri pasive, decât prin muncă directă, de unul singur.

Horoscop lunar iulie Pești. Formă fizică și moral:

Casele sănătății Peștilor sunt tensionate în iulie 2018 și găzduiesc și o eclipsă totală de Lună, la 27 iulie. Agitația, nervozitatea și conflictele din plan profesional pot fi declanșate de predispozițiile tale de a-i critica pe ceilalți, de a le găsi nod în papură doar pentru a le demonstra că ești mai valoros.



Ai face bine să încerci să fii mai tolerant și să vezi ce mai poți șlefui la tine. Te poți simți mult mai bine dacă lași deoparte complexele și nevoia de a smulge aprecieri de la cei din jur.



Este recomandat să ai grijă la alimentație, să faci mai multă mișcare și să nu iei calmante dacă nu ți le-a prescris un medic.

Citește și horoscop zilei pentru zodia Pești

sursa:eastrolog