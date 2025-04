Rugăciune puternică în Săptămâna Patimilor. Ce se citește pentru pacea sufletească, înainte de Paște

Săptămâna Patimilor este cea mai intensă și profundă perioadă spirituală din întregul calendar creștin. Chiar înainte de Paște, credincioșii se roagă pentru pacea sufletească, sănătate și protecție divină.

În Săptămâna Mare, sufletele românilor sunt pline de emoție și speranță, iar rugăciunea capătă o încărcătură aparte. Mai mult ca oricând, oamenii caută liniștea sufletească, iertarea și apropierea de Dumnezeu.

Printre pregătirile de Paște (curățenia generală, gătitul preparatelor tradiționale, vopsitul ouălor și alegerea hainelor noi) se strecoară și nevoia de rugăciune. Este o săptămână în care nu doar casa trebuie curățată, ci și sufletul. Tocmai de aceea, mulți aleg să țină post, să participe la Denii și să se roage mai mult decât în restul anului.

Rugăciunea rostită în această perioadă nu este doar o formă de recunoștință și smerenie, ci și un remediu pentru sufletul apăsat de griji, frici și neliniști. În Săptămâna Mare, fiecare moment de tăcere poate deveni o punte către iertare și pace.

Rugăciune puternică pentru Săptămâna Patimilor. Ce cuvinte trebuie rostite înainte de Paște

Articolul continuă după reclamă

Chiar înainte de Paște, credincioșii pot spune o rugăciune pentru Săptămâna Patimilor Domnului. Aceste cuvinte ar putea aduce liniștea sufletească în inimile oamenilor și i-ar apropia mai mult de Dumnezeu.

Citește și: Rețeta de păcele de miel a lui Chef Alexandru Sautner. Este ideală pentru Paște: „Una dintre cele mai vechi rețete” | Exclusiv

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumne­zeul nostru, Care ai plâns pentru La­zăr și lacrimi de întristare și de mi­lostivire ai vărsat pentru dânsul, pri­mește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sân­gele Tău, curățește sângele meu și a­mes­tecă în trupul meu mireasma tru­pului Tău cel de viață făcător.

Fie­rea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să în­dulcească amărăciunea cu care potriv­nicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de po­trivnici. Preasfintele Tale mâini, piro­nite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pier­zării, precum a făgăduit preasfântă gu­ra Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu păl­muiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fă­ră­delegi. Duhul Tău, pe care l-ai în­cre­dințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin ha­rul Tău.

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moște­nirea lor. Nu am lacrimi mângâie­toa­re, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfier­bânte cu lacrimile dra­gostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hris­toase, Dumne­ze­ule, Vistie­rul bu­nă­tăților, dă­ruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndu­rerată, ca să pornesc cu tot sufletul în cău­tarea Ta; căci fără de Tine mă voi în­străina de tot binele. Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închi­­puirea icoanei Tale.

Citește și: Rețeta de pască cu aluat de cozonac a lui chef Ștefan Popescu. Care e ingredientul secret pentru preparatul de Paște

Te-am părăsit, Doam­ne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhov­nicească. Numără-mă între oile turmei Tale prea­alese. Hră­nește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este să­lașul Tău și se vede într-însa strălu­cirea descoperiri­lor Tale. Strălu­cirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în ne­cazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mân­tuitorului nos­tru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.”, este rugăciunea pe care credincioșii o pot roști în Săptămâna Mare, conform doxologia.ro.