Horoscop weekend 23-24 mai 2020. Surprize financiare mari pentru două zodii puternice! A venit și rândul lor să se bucure de succes

In aceste zile de weekend, forfota mentala este accentuata, rezultand un stres psihic greu de stapanit. Te ajuta mult desfasurarea activitatilor intelectuale si dialogurile cu persoane erudite. Sunt posibile rasturnari de situatie in relatiile cu persoanele aflate in strainatate sau in planurile de calatorie intocmite mai demult. Se recomanda prudenta si discernamant, intrucat nervozitatea si graba pot produce pagube de tot felul.



Horoscop weekend 23-24 mai 2020. Scorpion



Segmentul financiar comun cu altii reprezinta o tema importanta in zilele acestui sfarsit de saptamana. Sunt momente foarte importante, care marcheaza finalul unei etape de castig de la si prin altii, insa pot intra in discutie si lamurirea unor cheltuieli comune sau datoriile de orice fel. Alege-ti prioritatile si nu te lasa dus de valul emotiilor sau nervozitatii accentuate din aceasta perioada. Posibile erori in documentele financiare.



Horoscop weekend 23-24 mai 2020. Sagetator



Relatia cu partenerul de viata, dar si cea cu asociatii, colaboratorii profesionali va ajunge la un final in acest weekend, situatie prefigurata de tumultul energetic astral. Datorita relatiilor cu membrii familiei sau datorita nevoilor familiei si gospodariei esti nevoit sa-ti revizuiesti relatiile parteneriale si activitatile comune cu aceste persoane. Atentia ta este focalizata pe activitati domestice, aspect deranjant pentru ceilalti.



Horoscop weekend 23-24 mai 2020. Capricorn



Sfarsitul acestei saptamani anunta reconfigurari profesionale. Eenergia astrala din aceste zile te predispune fie la schimbari majore la locul de munca, aspect care poate sa insemne si renuntarea sau pierderea locului de munca, fie pur si simplu tu decizi sa te raportezi cu totul altfel la munca, indatoriri profesionale si implicatiile lor. Ingrijeste-ti sanatatea, pentru ca intregul organism este vulnerabil.



Horoscop weekend 23-24 mai 2020. Varsator



La acest final de saptamana, contextul astral dinamizeaza relatiile sentimentale. Este rost de rasturnari de situatie in relatia cu persoana iubita, dar pot intra in discutie si copiii. Fii intelegator cu toata lumea si foloseste-ti atitudinea prietenoasa! Astfel se vor detensiona lucrurile si vei gasi impreuna cu cei dragi, solutii constructive pentru toate problemele existente. Relaxeaza-te cu un hobby.



Horoscop weekend 23-24 mai 2020. Pesti



In acest weekend se petrec evenimente interesante in plan domestic. Energia acestor zile favorizeaza relatiile cu membrii familiei si desfasurarea treburile gospodaresti. Spiritele sunt incinse, de aceea ar fi bine sa ai rabdare cu toata lumea, sa vorbesti putin si sa nu te lasi coplesit de emotii. Este un bun prilej de a lamuri chestiuni patrimoniale si de a afla adevaratele intentii ale celor dragi.



Horoscop weekend 23-24 mai 2020. Berbec



In acest weekend, mentalul este bulversat, obosit, astfel ca in consecinta este dificil sa te concentrezi pe o tema anume sau pe dialoguri importante. Contextul astral evidentiaza predispozitia la a discuta cu cei apropiati sau de a hoinari prin locurile preferate. Bine ar fi sa discuti banalitati si sa eviti sa-ti expui slabiciunile sau intentiile. Relaxeaza-te, fii ingaduitor cu toata lumea!



Horoscop weekend 23-24 mai 2020. Taur



Apar pe neasteptate cheltuieli la sfarsitul acestei saptamani. Sunt momente favorabile pentru a revizui bugetului disponibil si a analizarea modul in care obtii venituri dntr-o activitate profesionala oficiala. Deocamdata, concluziile pot fi nemultumitoare. Provocarea momentului consta in a-ti remodela tu atitudinea fata de bani, bunuri si implicatiile lor. Se incheie o etapa importanta in ceea ce priveste castigurile.

