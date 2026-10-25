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Horoscop zilnic 26 octombrie 2026. Leul se simte destul de dezamăgit de ceva ce i se întâmplă în această zi. Ce anunță astrele

Horoscopul zilei de luni, 26 octombrie 2026 a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Descoperă ce vești te așteaptă și care sunt schimbările ce se anunță azi în plan astrologic. 

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 22:26 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 22:31
Descoperă care sunt previziunile astrale din horoscopul zilei de luni, 26 octombrie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI
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Horoscopul zilei de luni, 26 octombrie 2026 a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Descoperă ce vești te așteaptă și care sunt schimbările ce se anunță azi în plan astrologic.

Horoscop zilnic luni, 26 octombrie 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de luni, 26 octombrie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop luni, 26 octombrie 2026 Berbec

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Berbecul nu este într-o formă bună din punct de vedere al tonusului. Această Lună Plină îți arată că nu trebuie să realizezi un milion de lucruri pe zi doar ca să le demonstrezi oamenilor (sau ție însuți) că poți.

Horoscop luni, 26 octombrie 2026 Taur

Taurul este mai pregătit de schimbare decât de obicei, arată horoscopul zilei de luni, 26 octombrie 2026. Este un bun moment să faci pasul cel mare și să încerci ceva nou.

Horoscop luni, 26 octombrie 2026 Gemeni

Gemenii au încercat să scape de niște sentimente neplăcute încercând să stea cât mai ocupați cu putință. Ajută o vreme, dar nu e o soluție pe termen lung. Azi, anumite emoții ies la suprafață.

Horoscop luni, 26 octombrie 2026 Rac

Racul beneficiază de Luna Plină din 26 octombrie și descoperă cine îi este prieten cu adevărat. Apreciază din plin acest lucru.

Citește și: Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026. Gemenii au ocazia să își facă dreptate, Leul este răsplătit de astre

Horoscop luni, 26 octombrie 2026 Leu

Leul se simte destul de dezamăgit de ceva ce i se întâmplă în această zi la locul de muncă (sau mai degrabă, ceva ce trebuia să se întâmple). Unele lucruri se întâmplă la momentul potrivit.

Horoscop luni, 26 octombrie 2026 Fecioară

Fecioara va avea parte de o interacțiune cu cineva și acest lucru va duce la schimbarea unei opinii sau a unui plan, arată horoscopul zilei de luni, 26 octombrie 2026.

Horoscop luni, 26 octombrie 2026 Balanță

Balanța se comportă de parcă trebuie să merite afecțiunea celor din jur și încearcă să mulțumească pe toți, arată horoscopul zilei de luni, 26 octombrie 2026. Uneori trebuie să te apreciezi mai mult.

Horoscop luni, 26 octombrie 2026 Scorpion

Scorpionul a avut anumite ezitări și nesiguranțe în ceea ce privește relația cu o anumită persoană. Azi ai toate șansele să descoperi ceva ce te va ajuta să iei o decizie importantă în acest sens.

Horoscop luni, 26 octombrie 2026 Săgetător

Săgetătorul a muncit mult în ultima perioadă și a spus „da” la fiecare favoare, dar uneori e bine să ai grijă și de tine și de nevoile tale, nu doar de cele ale altora.

Horoscop luni, 26 octombrie 2026 Capricorn

Capricornul este încurajat de astre să lasă stresurile deoparte și să iasă în oraș să se distreze mai mult, arată horoscopul zilei de 26 octombrie 2026, arată cei de la yourtango.com.

Horoscop luni, 26 octombrie 2026 Vărsător

Vărsătorul ar putea să fie nevoit să se confrunte cu anumite probleme mai vechi de familie. Lasă-i pe ceilalți să se ocupe și tu bucură-te de liniștea casei tale.

Horoscop luni, 26 octombrie 2026 Pești

Peștii sunt încurajați să spună direct ceea ce simt, indiferent de situație, arată horoscopul zilei de luni, 26 octombrie 2026. Ignoră pe cei nervoși din jurul tău, care vor să te provoace.

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