Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de luni, 24 februarie. Gemenii vor primi o sumă importantă de bani. Momente tensionate pentru Lei

Se contureaza schimbari in plan financiar, datorita formarii aspectului de Lună nouă in Semnul Peștilor. Este vorba fie despre lamurirea unor plati sau datorii fata de altii, fie despre achitarea propriu-zisa a acestora. Sunt posibile dialoguri tensionate pe seama banilor si bunurilor comune cu partenerul de viata, cu neamurile sau colaboratorii. Se recomanda prudenta, calm, rabdare si evitarea investitiilor pe termen lung. Etapă financiară nouă.

Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de luni, 24 februarie - zodia FECIOARĂ

Saptamana debuteaza cu influențele aspectului de Lună nouă în Semnul Peștilor, oferindu-ți șanse bune de a incheia parteneriatele care nu mai functioneaza. Pare dificil sa te desprinzi din situatii si relatii cunoscute, confortabile intr-o anumita masura, dar o alegere tot trebuie facuta. Priveste atent la ceilalti, la partenerul de viata, la actiunile comune desfasurate cu altii. Pastrează doar ce îți dictează sufletul. Se pregătesc alte parteneriate să intre în scenă pentru tine.

Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de luni, 24 februarie - zodia BALANȚĂ

Ziua este tensionata, mai ales la locul de munca. Ne aflăm sub influența aspectulu de Luna nouă în Semnul Peștilor, astfel ca bat clopotele schimbarii in plan profesional. Se incheie o activitate profesionala, o etapa importanta, începe o altă etapă, iar raporturile tale cu munca si implicatiile ei vor fi cu totul altele de acum incolo. Este momentul sa decizi ce faci mai departe in campul muncii. Gândește-te la o noua ocupație!

Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de luni, 24 februarie - zodia SCORPION

Relatiile sentimentale intra intr-un proces de reconfigurare, declansat de influențele aspectului de Luna nouă în Semnul Peștilor. O relatie amoroasa veche, fie isi modifica termenii si conditiile de desfasurare, fie se incheie definitiv. Însă, sunt șanse să se înfiripe o relație nouă sau chiar să apară un copil. Prudență și discernamant, pentru ca subiectivismul în aprecieri este la cote periculoase. Si relatia cu copiii se va schimba în mod benefic.

Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de luni, 24 februarie - zodia SĂGETĂTOR

Se intrezaresc schimbari importante in segmentul familial, cu efecte pe termen lung. In Semnul Peștilor avem aspectul de Luna nouă, impulsionandu-te să-ți revizuiești, pe de o parte, atitudinea fata de membrii familiei si față de rude, iar pe de alta parte, casa va deveni de acum incolo, centrul universului pentru tine. Fii alaturi de cei dragi, implica-te serios in treburile casnice si bucura-te de toate!

Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de luni, 24 februarie - zodia CAPRICORN

Este momentul sa inchei unele relatii cu persoanele din anturajul apropiat. In Semnul Peștilor se formeaza aspectul de Luna nouă, oferindu-ți șanse sa intelegi cine iti este cu adevarat prieten si cine doar profita de pe urma ta. Mentalul este tensionat, astfel ca poți obosi sau poți gafa serios daca te afunzi in activitati intelectuale si discutii ample. Noutăți relaționale. Călătorește cu prudență și evită promisiunile de orice fel.

Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de luni, 24 februarie - zodia VĂRSĂTOR

Veniturile tale pot crește astăzi în mod surprinzator, ajutate fiind de influențele aspectului de Luna nouă în Semnul Peștilor. Reorganizarea bugetului de venituri-cheltuieli si discutiile cu specialisti in investitii financiare au sanse bune. Din colaborari sau dinspre partenerul de viata iti vor veni informatii pretioase legate de bani si favoruri. Evita cheltuielile extravagante si hazardarea în planuri iluzorii!

Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de luni, 24 februarie - zodia PEȘTI

Foarte importanta este aceasta zi, pentru ca tocmai in Semnul tau zodiacal se desfășoară aspectul de Lună nouă. Debaraseaza-te de idei, tabuuri, planuri si relatii care te tin in loc sau care-ti consumă prea mult resursele materiale și energia vitală. Răsfață-te cu o plimbare in aer liber sau cu o ședință la un salon de întreținere corporală. Spre seara iti vor veni in minte revelații despre cum să atingi succesul, cu eforturi minime, dar eficiente.

SURSA: Astrocafe.ro