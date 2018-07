Horoscopul e al DRAGOSTEI săptămâna aceasta! Momente de vis pentru o ZODIE

Horoscopul aduce vești foarte bune pentru aproape toți nativii, mai ales în dragoste. Dacă unii primesc suprize din partea partenerului sau a partenerei, pentru alții săgeata lui Cupidon le va aduce clipe de vis.

Berbec

Semnificativa schimbare de tonus fata de zilele trecute; sunteti gata sa reluati proiecte in care ati intalnit obstacole neprevazute sau pentru care va cam pierduserati interesul. Poate ca va ganditi deja la o destinatie de weekend in care sa puteti practica si sporturi sau activitati solicitante.

Taur

Ati putea simti din plin sprijinul moral al parintilor sau a unei persoane mai in varsta la a caror opinie tineti mult. Ba nu este exclus sa apara si un ajutor financiar, un cadou de casa nou sau pentru amenajari de amploare in locuinta.

Gemeni

Un inceput de spatamana destul de animat, cu intalniri si dialoguri ce au sare si piper. Pareti a fi nerabdatori sa reluati o relatie ori sa strangeti legatura cu oameni cu care ati fost apropiati, dar diverse situatii sau motive v-au tinut la distanta in ultima perioada.

Rac

Zile neasteptat de incarcate pentru voi; este posibil ca voi insiva sa va propuneti sa rezolvati cat mai multe posibil acum ca sa aveti timp mai tarziu si de lucruri care va fac cu adevarat placere. Va prieste compania unei persoane despre care abia acum descoperiti ca aveti multe in comun.

Leu

Griji, amaraciuni, oboseala par a fi de domeniul trecutului pentru voi. Posibil sa reapara cineva si sa fiti amandoi dispusi sa refaceti un parteneriat ce v-a adus succese candva sau, daca asa este situatia, sa reluati o legatura sentimentala care va face pe amandoi sa radiati de fericire.

Fecioara

Pentru voi pare a fi momentul potrivit pentru un bilant, pentru o analiza obiectiva asa cum va place voua ca sa stiti exact cum stati. V-ati putea trezi cu un vizitator: cineva drag voua care nu are nevoie de un telefon pentru a-si anunta din timp vizita.

Balanta

Vesti bune pentru voi legate de materializarea unei promisiuni care vi s-a facut, dar in care nu prea mai credeati. Poate ca incearca cineva sa va motiveze financiar pentru solicitarile care urmeaza; la fel de bine, insa, ar putea fi si o rasplata pentru rezultate recente.

Scorpion

Va prieste aceasta perioada in plan profesional sau social. Este timpul optim sa apasati pe acceleratie si sa va promovati ideile, initativele, interesele. Ba chiar sa va depuneti CV-ul, o candidatura daca aveti in plan o schimbare de anvergura.

Sagetator

Posibil sa primiti un cadou, un semn de apreciere sau de multumire. Oricum, destula lume se gandeste la voi in aceste zile: unii de drag, altii de nevoie sau din interes practic. Farmec si inspiratie: ar putea aparea solutia unei probleme ce parea de nerezolvat.

Capricorn

Un impuls de a face o alegere, de a lua o decizie importanta, dar ar trebui sa luati in considerare si posibilitatea amanarii, sa aveti suficiente date la dispozitie. Exista o tendinta spre exagerare, sa vedeti doar avantaje si sa nu observati acum costuri si eforturi ce vor trebui facute.

Varsator

Popularitate, solicitari, multa lume in jurul vostru si tocmai de aceea ar trebui sa fiti atenti la tot ce spuneti, la promisiunile pe care le faceti. Ar putea aparea o propunere interesanta de munca sau de afaceri, ce merita insa suficient timp de analiza inainte de a oferi un raspuns.

Pesti

Pot fi acum discutii preliminare cu membrii ai familiei sau cu oameni cu care va stiti de mult despre oportunitatea inceperii unei afaceri impreuna in viitorul apropiat. Are nevoie de voi, sa va auda ori poate de un sfat, o persoana aflata la mare distanta, eventual in alta tara.

Sursa: Antena Stars