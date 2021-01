Horoscopul lunii ianuarie. Două zodii vor simți că norocul le-a părăsit iremediabil

Luna ianuarie, fiind prima lună din an, aduce numeroase provocări. Pentru unele zodii e dificil să înceapă nou an cu un midset pozitiv de vreme ce anul 2020 a adus mult haos, derută și depresie. Este important să fim încrezători și să sperăm că noul an va schimba ceva în viețile noastre, iar tot răul din 2020 va fi înspre bine în anul 2021.

Cum își vor schimba planetele poziția

Dacă fiecare dintre noi a învățat câte o lecție, atunci anul 2021 se va transforma treptat în anul schimbărilor de care aveam nevoie. Marte se va muta din poziția sa post-retrograd. Despre această planetă astrologii ne spun că aduce energie, putere de afirmare și de luptă. Marte a petrecut mult timp retrograd în zodia Vărsător, iar acest lucru a afectat dorința tuturor nativilor de a evolua și de a lupta pentru lucrurile în care cred.

Faptul că reușim să ne păstrăm speranța și acum că Marte se va muta în zodia Taur pe 6 ianuarie, este semn că toții nativii vor avea mai multă energie, în special când vine vorba de probleme financiare. Astrologii spun că Marte în Taur va aduce mai multă siguranță și mai mult confort.