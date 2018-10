Horoscopul Lunilor noiembrie si decembrie 2018. Doua zodii vor fi protejate de divinitate! Vor avea o iarnă cum n-au mai avut de mult timp

Iarna anului 2018 este una care va fi plina de evenimente. Sunt unii nativi care vor avea un an greu, in rest ceilalti vor beneficia de protectia astrelor si vor deveni printre beneficiarii zodiacului.

Berbecii pot avea un an foarte bogat. Sunt sustinuti financiar mai mult din decembrie incolo, fiind o perioada lunga de doi ani si jumatate in care ei trebuie sa demonstreze ca sunt capabili si puternici si ca se pot sustine singuri si ca pot lua decizii corecte din punct de vedere financiar, corelat cu ceea ce fac si ce isi asuma.

Taurii au un an bun relational, se pot casatori. Pot stabilit anumite parteneriate sau se pot ajuta de anumiti oameni. Scapa, cum spuneam, de Saturn, care ii potenteaza in urmatoarea perioada si pot scapa de momentul acela in care sa faca schimbari obligatoriu si se pot ocupa de idealurile lor, ceea ce ii relaxeaza.

Pentru Gemeni, este un an foarte bun pentru munca si sanatate. Pentru ei, fiind zodie de aer, incep acele schimbari pe care trebuie sa le proiecteze pe un termen mai lung. Atentie la investitii, cel putin pana in luna decembrie! Racii iubesc, fac copii, sunt fericiti. Jupiter in Scorpion ii ajuta, isi implinesc dorinte foarte importante. Cei care sunt casatoriti s-ar putea sa aiba unele probleme, exista tensiuni in planul conjugal, trebuie sa fie mai atenti la relatia lor.

Leii trebuie sa puna mana la munca si sa munceasca mult. Multi s-ar putea apuca de o investitie in casa, asa ca in urmatorii ani: mai putin cu distractia si mai mult cu munca. Au aspecte foarte bune pe casa si pe camin. Anii urmatori vor fi dificili, prin asumarea responsabilitatilor, dar au foarte multe lucruri de invatat de acolo.

Si Fecioarele scapa de Saturn, care le-a tensionat. Pentru cele mai in varsta sau care au mai fost casatorite urmeaza o perioada importanta din punct de vedere afectiv, mult mai matura decat a fost in momentul de fata. Atentie la cursurile care le pot schimba profesia! Pe baza acestora ar putea sa isi gaseasca sensul vietii.

Balantele sunt cele care investesc. Vor investi chiar daca nu au nevoie sa investeasca undeva. Pur si simplu, ele traiesc cu gandul ca muncesc acum ca sa se bucure mai tarziu. Va fi un an bun din punct de vedere financiar. Sunt schimbari legate de familie si de casa.

Pentru Scorpionii, ar trebui sa fie un an exceptional si din punct de vedere profesional si din punct de vedere personal. Ei trebuie sa invete lucruri noi si sa fie foarte atenti ce vorbesc si ce semneaza. Se pot muta dintr-un oras in celalalt.

Sagetatorii scapa de Saturn si Luna Neagra, iar lucrurile se mai calmeaza. Din zona finantelor, trebuie sa mai invete in anii urmatori pentru a deveni mai maturi si sa nu cheltuie foarte mult. Jupiter ii ajuta in schimb la liniste si sanatate.Pentru Capricorni, se termina o perioada grea. Intrarea lui Saturn in Capricorn este de bun augur, mai putin pana in iarna, cand Luna Neagra sta acolo. Ei “muta muntii din loc” si sunt protejati. Jupiter ii ajuta si prin cunostinte sa ceara ajutorul.

Pentru Varsatori, este un an dificil. Atentie foarte multa la sanatate. Trebuie foarte mult sa se ingrijeasca si sa treaca peste incercari. Profesional, va fi un an bun. Cei care vor munci si isi vor asuma responsabilitati nu vor simti greutatile.

Pestii stau bine din punct de vedere al proiectelor, al calatoriilor. Pot calatori, pot invata, pot evolua spiritual. Pot deveni independenti, adica se pot rupe de anumite angajamente si sa isi gaseasca vocatia.