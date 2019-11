Horoscopul pozițiilor sexuale: ce ți se potrivește în funcție de zodie

Gemenii reprezintă semnul care comunică cel mai bine. Pentru ei, cel mai bine este să găsească un partener care să știe să se deschidă și să se exprime. Gemenilor le place stimularea și vitalitatea. Le plac diferite poziții. Cowgirl inversat este o poziție excelentă pentru aceștia.

Horoscopul pozițiilor sexuale - Rac

Fiind un semn de apă, Racul este foarte emoțional. Îi place intimitatea și știe să aprecieze diferența dintre o relație pasageră și un cuplu adevărat. Are o sensibilitate deosebită la mediul înconjurător și multă intuiție. Deși femeile sunt de obicei atrase de „băieții răi”. Cea mai bună poziție pentru acest semn este misionarul pliat, care poate satisface nevoia de intimitate și, în același timp, să fie îndrăzneț în pat.

Horoscopul pozițiilor sexuale - Leu

Leul este cel mai extrovertit semn al zodiacului. Iubește compania altora și le place să fie centrul atenției. Au o natură competitivă și nimeni nu-i poate umbri. Le place să-și lase amprenta și să fie amintiți ca fiind cei mai buni. De aceea, cea mai bună poziție pentru Leu este prizonierul, să ia frâiele și să facă experiența de neuitat.

Horoscopul pozițiilor sexuale - Fecioară

Fecioara este un semn foarte analitic care caută întotdeauna perfecțiunea. Precis și solicitant în tot ceea ce face, îi place să dea plăcere și să se bucure de satisfacția celuilalt. Deși trebuie să echilibrezi acest sentiment și, de asemenea, să te bucuri că primești plăcere. Cea mai bună poziție sexuală pentru acest semn este sexul oral, pentru a vă satisface nevoia de a vă mulțumi, dar în același timp primi și bucura.

Horoscopul pozițiilor sexuale - Balanță

Semnul Balanță este intelectual prin natură și are o gândire critică. Atrage oamenii pentru intelectul și afecțiunea lor. Este important ca acest semn să găsească un cuplu care să poată urmări acel ritm intelectual și care se poate completa reciproc sexual. Pentru o noapte de pasiune, hamacul este cea mai bună poziție sexuală care va necesita echilibru și va fi o mare provocare de care se va bucura.

Horoscopul pozițiilor sexuale - Scorpion

Scorpionul este cel mai sexy semn al zodiacului. Un semn încrezător, care atrage, firesc. Cel mai puternic atribut fizic al său sunt privirea și ochii săi care știu să hipnotizeze. Cu această putere, contactul vizual în sex este esențial. Cea mai bună poziție pentru Scorpion este îmbrățișată, deoarece le va permite să își privească partenerul în timpul actului sexual.

Horoscopul pozițiilor sexuale - Săgetător

Săgetătorul este un semn cu încredere, de asemenea, foarte pozitiv și are o atitudine plăcută care reușește să transmită și să se răspândească în mediul său. Acest lucru face ca cealaltă persoană să se simtă confortabilă și să fie încurajată să se bucure de confidențialitate. Cea mai bună poziție pentru acest semn este cățelul, ideal pentru a-și dezvolta cele mai multe instincte de animal pentru o noapte de pasiune.

Horoscopul pozițiilor sexuale - Capricorn

Capricornul este un semn care nu se teme de munca grea. Este semnul care are picioarele pe pământ, iar cei născuți sub acest semn tind să se îndepărteze de situații riscante. De obicei, apreciază un cuplu care poate fi atunci când are nevoie. Foarfeca este cea mai bună poziție pentru ca atât ei cât și partenerul să se poată bucura de o noapte originală.

Horoscopul pozițiilor sexuale - Vărsător

Vărsătorul este un semn căruia îi place să fie diferit, original și inovator. Îi place să stabilească tendințe și urăște să aibă aceeași ținută ca altcineva la o petrecere. Este un semn căruia îi place să treacă limitele și, prin urmare, cel mai bun partener al său este cineva care nu îi umbrește personalitatea. Cea mai bună poziție pentru o femeie Vărsător este orice îi permite să fie sus și să aibă control.

Horoscopul pozițiilor sexuale - Pești

Peștii reprezintă sufletul sensibil al zodiacului, sunt atrași de conversațiile profunde și de adevărata legătură cu partenerul. Fiind un semn de apă, nu este de mirare că îi place să experimenteze cu el. Așadar, găsiți un partener cu care vă puteți bucura de un sex interesant, dar cu care puteți vorbi despre sentimentele voastre. Fără îndoială, cea mai bună poziție pentru acest semn este în picioare și chiar mai mult dacă o puteți face la duș, deoarece vă veți simți în elementul dvs.