Horoscopul Zilei, 16 iunie 2019. Nativii acestei zodii sunt implicați într-un conflict grav! Trebuie sp fie atenți!

Duminica se anunță o zi complicată pentru una dintre zodiile din horoscop. Un conflict important îi pândește pe nativi și ar face bine să-și ia toate măsurile pentru a evita discuțiile în contradictoriu

Berbec

Este o zi in care discretia si contemplarea vietii sunt esentiale pentru tine. Ai sanse deosebite de a te gandi pe indelete la relatiile si situatiile in care esti implicat si de a reformula anumite principii de viata care ti-au adus pana acum rezultate nesatisfacatoare. Niscai probleme vechi de sanatate se pot remarca daca depui eforturi fizice prea mari. Rezerva-ti momente pentru plimbari in aer liber si odihna.

Taur

Esti apreciat astazi de catre prieteni si de catre colegii de serviciu. Discutiile purtate pe diverse teme iti vor aduce informatii interesante si sfaturi utile. Insa, cel mai delicat subiect atins este capitolul financiar, in speta veniturile pe care le obtii din munca desfasurata. Ar fi bine sa-ti temperezi reactiile si sa eviti a-ti expune parerile sau nemultumirile. Curand vor veni vremuri bune si se vor rezolva multe.

Gemeni

Se intrezaresc reuniuni cu multa lume, in care tu vei fi protagonistul. Debordezi de energie, dar este nevoie sa o coordonezi eficient spre actiuni folositoare tie. Sunt posibile altercatii cu sefii sau oficilii unor institutii, de aceea alege-ti cu grija vorbele si gesturile. Dupa-amiaza iti vei gasi linistea acasa, printre membrii familiei. Povesteste-le evenimentele in care ai fost implicat. Vei fi surprins placut de reactia lor.

Rac

Multe din deciziile luate in ultimele zile vor fi revizuite, fie ca este vorba despre planul personal, fie despre cel profesional. Pentru ca in umbra, discordia urzeste tot soiul de conflicte, din cand in cand, providenta te ajuta oferindu-ti momente de revelatie. Este bine sa-ti asculti vocea interioara, sa aduni informatii si sa lasi actiunea propriu-zisa pentru urmatoarele zile. Spre seara, delecteaza-te cu o lectura deosebita.

Leu

Ziua iti aduce in atentie achitarea facturilor, datoriilor sau chestiunile privitoare la cheltuielile comune cu altii. Din cauza unor prieteni sau a unor sfatuitori din segmentul profesional este posibil sa platesti daune sau sa cheltuiesti pe lucruri nepotrivite tie. Planifica atent bugetul si nu te lasa impresionat de manevrele celor din preajma ta. Deocamdata, segmentul financiar este vulnerabil.

Fecioara

Apar provocari dinspre segmentul partenerial. Probabil de la faptul ca esti prea implicat in evenimente sociale sau in treburile altora, indatoririle tale fata de relatia de cuplu raman cumva intr-o umbra foarte deranjanta pentru partenerul de viata. La fel iti pot aduce reprosuri si partenerii profesionali, insa la ei este vorba despre invidii legate de prestigiul tau, care incet, dar sigur ia amploare.

Balanta

Treburile de rutina de la serviciu, dar si cele din plan personal reprezinta tema principala a acestei zile. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca organsimul poate da semne de oboseala. Pot interveni dialoguri cu specialisti in sanatate sau chiar analize medicale. Pe cat posibil amana-le, deoarece riscul aparitiei erorilor este major. Spre seara, bucura-te de compania celor dragi sau mergi la un spectacol de teatru.

Scorpion

Te poti bucura de hobby-uri, dar si de activitati comune cu cei dragi. Dialogul este important, insa ar trebui sa ii lasi pe ceilalti sa-si spuna pasurile. Posibil sa te necajesti din cauza banilor si bunurilor administrate si folosite in comun cu aceste persoane, astazi fiind momente bune pentru destainuiri in acest sens. Dupa clarificarea lucrurilor, lasa-ti creativitatea sa infloreasca si sa incante anturajul prin creatiile ei.

Sagetator

In familie se vor discuta chestiuni importante, fie legate de relatiile cu rudele, fie privitoare la bunuri patrimoniale. Iti sunt favorizate treburile gospodaresti, dar este posibil sa primesti putin sprijin din partea celor dragi in desfasurarea lor. Selecteaza-ti prioritatile, deoarece si la serviciu s-ar putea sa fii solicitat mult. Unii iti contesta meritele, dar la momentul potrivit se vor lamuri toate si vei fi recompensat.

Capricorn

Este important sa iei legatura cu persoanele din anturajul apropiat, fie rude, fie prieteni sau simple cunostinte. In functie de evenimentele in care esti implicat, dialogurile cu ceilalti iti pot oferi o viziune noua asupra lor, dar si solutii bune pentru a rezolva diverse personale sau profesionale. Insa evita implicarea emotionala in treburile altora si capcana lamentarilor. Spre seara, calatoriile pe distante scurte te pot relaxa.

Varsator

Sunt posibile castiguri dintr-o activitate profesionala. Insa si cheltuielile apar ca din senin, de aceea fii prudent si gandeste-te mai intai la cele strict necesare acum. Din cauza persoanei iubite sau copiilor este probabil sa chletuiesti sume importante de bani, pe cadouri scumpe. Nu te lasa impresionat de rugamintile celorlalti si nu ceda in fata provocarilor. Spre seara, relaxeaza-te cu un masaj sau o discutie amuzanta.

Pesti

Excelenta zi pentru a te ocupa mai mult de tine, pentru a-ti propune un nou stil de viata, o noua infatisare si un nou mod de a te raporta la evenimentele vietii cotidiene. Chiar daca unii iti vor pune bete in roatele planurilor tale ai sanse deosebite de a te strecura onorabil printre provocari si obstacole. Detaseaza-te si asculta-ti intuitia, pentru ca numai asa vei obtine maximul de succes oferit de contextul astral de astazi.