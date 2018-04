HOROSCOPUL zilei de 20 aprilie. Astrologul Camelia Pătrășcanu îți spune care dintre zodii va primi MÂINE o veste proastă

BERBEC – Nu pune la suflet dramele altora, ci vezi-ti de propria existenta. A te compara permanent cu altii te-ar putea face sa versi si asupra ta necazurile lor, desi nu ai nicio legatura cu ei. Lasa-i pe altii sa-si rezolve problemele cum stiu, fara sa incerci sa le duci tu si pe ale lor pe umeri. Ocupa-te de ceea ce te preocupa pe tine in acest moment, pentru ca ai si tu destule pe cap, ca sa iti pierzi energia si timpul cu ce spun altii. Daca te apleci numai asupra problemelor tale, vei gasi mult mai usor solutii, dar fara a te compara mereu cu altii. Fiecare cu norocul lui!

TAUR – Priveste cu onestitate si detasare situatia in care esti implicat si ai sa vezi ca nu e deloc atat de complicata pe cat ti se pare. Cu cat esti mai linistit si mai obiectiv, cu atat vezi lucrurile in lumina lor cea mai buna. Nu pune suflet ceea ce se petrece sub ochii tai ci treci totul doar prin prisma ratiunii. Discuta permanent, cu luciditate, despre problema care te preocupa, intreaba, informeaza-te, cere sfaturi de la altii, pentru ca nu ti se intampla numai tie. Multi altii au trecut prin astfel de momente si le-au depasit cu bine, ca atare merita sa asculti povete provenite din experienta altora. Ai de invatat!

GEMENI – Nici nu-ti vine a crede ce frumos se rezolva unele probleme doar pentru ca ai curajul sa gandesti pozitiv si sa-ti impui sa primesti doar lucruri bune! Nu te lasa influentat de nicio veste cu tenta negativa, de nicio incercare a unora de a-ti taia aripile si curajul, ci mergi mai departe, triumfator, convins ca totul se rezolva ca la carte in favoarea ta. Esti sub o stea norocoasa, fii sigur de asta, si vei vedea ce frumos duc toate caile de acum catre un succes deplin, la capat. Esti din ce in ce mai increzator si sentimentul acesta motivant parca te face sa zbori!

RAC – Ai curajul deciziei fara sa te gandesti, neaparat, incotro duce directia. Chiar daca nu ai o imagine foarte precisa asupra viitorului, primul pas e mai greu, cel care va dicta mai apoi ritmul de evolutie, ca atare asta trebuie sa faci acum. Sa iei taurul de coarne si sa spui start. Ai rabdare sa se arate si rezultatele pentru ca esti abia la inceput, e cale lunga pana departe. Important e sa crezi tu cu tarie ca ceea ce incepi acum va fi de succes si ca la capat nu te asteapta altceva decat o binecuvantata stare de implinire, oricat ar dura drumul tau pana acolo.

LEU – Pornesti cu mult elan o activitate noua care evolueaza foarte bine si foarte repede. Esti foarte prins in aceasta actiune si ai mari asteptari de la ea, pentru ca investesti mari cantitati de energie, de gandire pozitiva, de entuziasm si pasiune, si la asemenea investitie de resurse, e clar ca si roadele se vor arata mult mai repede. Nu te opri din elan, lasa-te impins de acest vant prielnic ce te propulseaza rapid catre etapele urmatoare, si bate fierul cat e cald. Ai pornit cu dreptul si ca atare finalul acestei aventuri va aparea si mai repede decat ti-ai propus, deci insista, vasleste, trage tare!

FECIOARĂ – Ai investit enorm pana aici, deci nu-ti mai face procese de constiinta ca ai fi putut da mai mult, ca s-ar fi putut face altceva, ca se putea si mai bine. Da, intotdeauna e loc de mai bine, iar perfectionistul din tine nu se poate linisti, dar fii sigur ca tot ce ai construit pana in acest punct e maximum din ce puteai da! Multumeste-te cu asta si foloseste nivelul la care ai ajuns ca punct de plecare spre nivelul urmator. Nu fi obsedat de ideea ca se putea si mai bine, ci propune-ti ca ceea ce nu ai atins inca sa devina obiectivul urmatoarei etape din proiectele tale. Data viitoare va fi si mai bine, dar ce ai acum e perfect pentru nivelul acesta!

BALANŢĂ – Nu astepta ca visele tale sa se implineasca de la sine. Da, vei ajunge acolo candva, dar, daca ai lua fraiele acestei actiuni, roadele se vor arata mult mai repede. Este deci o chestiune de vointa, de liber arbitru, de implicare personala, in ceea ce vrei sa obtii, pentru ca drumul ar fi mult mai scurt daca ai putea conduce tu masinaria catre succesul dorit. A spera sa se intample minuni din senin sau a sta la cheremul altora care ti-au promis sa te ajute, nu ar fi decat o prelunga asteptare, cand succesul e mult mai aproape de tine daca pui mana pe unelte chiar tu.

SCORPION – Daca ideile pe care te-ai bazat nu au dat roade, nu te crampona de acest blocaj, spunand ca nu mai exista solutii. Ba exista foarte multe, deci fii pregatit sa primesti din mers si unele alternative, poate chiar mult mai bune! Roadele cele mai bune nu sunt departe, orizontul e senin si luminos, totul e sa depasesti tu faza aceasta in care ai tendinta ca totul a esuat, ca nimic nu mai merge, ca ai investit degeaba resurse prea multe. Nu e deloc asa, vei vedea ca investitia ta a meritat, dar nu ai ajuns inca acolo: esti pe calea cea buna!

SĂGETĂTOR – Planurile tale merg de minune, dar nu inseamna ca trebuie sa te culci pe o ureche si sa astepti sa ajungi la roadele visate. In continuare e nevoie de decizii ferme, de atentie sporita la caile pe care mergi, la resursele de care te folosesti, deoarece succesul tau depinde inca de foarte multi pasi pe care urmeaza sa-i faci de acum inainte. Daca ai pornit pe un drum, nu inseamna ca de acum lucrurile merg de la sine, ci e nevoie de o continua investitie de energie, idei, timp, eforturi pentru a ajunge acolo unde doresti. important e ca tu sa simti, in adancul inimii, ca e bine ce faci si sa te folosesti de resursele tale cu intelepciune.

CAPRICORN – Priveste lucrurile realist si detasat, si lasa doar logica sa-si dea cu parerea in situatia de fata. Chiar daca inima te tine legat de o anumita stare de lucruri care iti inspira un oarecare confort emotional, mintea iti transmite cu totul altceva si te inseamna la schimbare, sa iesi din starea de comoditate pasiva care s-a instalat si sa treci la nivelul urmator. Cu siguranta exista altceva si mai bun pentru tine, dar pentru a accede la acel nivel, ti se cere curajul schimbarii. Nu poti avea ceva mai bun daca te complaci in monotonie, deci ia taurul de coarne, fraiele in maini si uneltele de lucru si treci serios la fapte!

VĂRSĂTOR – Tot ti-ai pus intrebari dificile despre viata dar nu prea ai gasit raspunsuri. E semn ca nu le-ai cautat unde trebuie, de aceea trebuie sa lasi in urma dilemele neclare ale trecutului si sa fii deschis spre ceva nou. E posibil sa incepi o noua scoala a vietii, pentru ca iti dai seama ca etapele parcurse anterior nu au fost cele mai adecvate, deci nu renunta sa-ti pui intrebari existentiale. Curiozitatea e un prim pas spre intelepciune, deci recunoaste ca nu le stii pe toate si invata mai departe. Gaseste cursul, cartea, profesorul, mentorul potrivit care sa te lumineze!

PEŞTI – Pune-ti o dorinta, pentru ca azi ai de partea ta un duh prietenos care e pregatit sa-ti asculte toate comenzile! Nu e o joaca, e chiar ceva cat se poate de real, dar pentru ca dorinta ta sa devina realitate, trebuie sa te concentrezi numai asupra viitorului. Nu-ti mai aminti ca ai mai trecut prin astfel de momente si nimic n-a iesit, ca ai mai avut astfel de dorinte si nu s-au materializat, pentru ca a face comparatie mereu cu trecutul nu e decat o forma de a-ti taia singur creanga de sub picioare. Crede cu tarie in visul tau si apoi lasa duhul tau bun sa se ocupe de el! Tu esti doar sursa dorintei, deoarece mijloacele de a ajunge la concretizare chiar nu mai sunt treaba ta: asteapta miracolul!