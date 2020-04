Horoscopul zilei, 21 aprilie 2020. Două zodii sunt norocoasele zilei, vor primi o sumă importantă de bani

Horoscopul culorilor îți dezvăluie trăsăturile de personalitate. Care este cea mai inocentă zodie, conform acestui zodiac

Luna plasata in Berbec, in zona carierei si puterii, indica foarte clar nevoia de a-ti exercita autoritatea, de a pretinde recunoastere si respect, dar si de a-ti impune ideile si strategiile. Totusi, nu e cazul sa fortezi nota si nici sa te joci cu nervii cuiva, pentru ca risti sa iti faci singur un mare deserviciu, in ce priveste imaginea si credibilitatea ta. Din punct de vedere financiar, fii pe faza, pot aparea niste discutii interesante sau niste idei foarte bune.

Horoscopul zilei, 21 aprilie 2020, Leu

O foarte mare cantitate de informatii vine, in aceste zile, catre tine. Primesti vesti de tot felul, ai acces la medii si zone de cunoastere noi, intalnesti oameni interesanti, care te inspira. Este o perioada interesanta, in care, la randul tau, exerciti un magnetism senzational asupra celor din jur. Pur si simplu, oamenii te privesc cu mult mai multa atentie si cu interes. Insa, exista si riscul sa te umfli in pene pe tema asta si sa-ti atragi, in egala masura, invidii.

Horoscopul zilei, 21 aprilie 2020, Fecioara

Astazi esti foarte abil in a te folosi de resursele altora, pentru a-ti atinge niste scopuri sau pentru a extrage beneficii, materiale sau de alta natura, fara prea mult efort. Practic, ai toate sansele sa te alegi cu un castig sau cu un cadou. Sau beneficiezi de sustinerea cuiva pentru atingerea unui scop profesional. Totusi, fii atent la tendinta de a fi prea pretentios si autoritar.

Horoscopul zilei, 21 aprilie 2020, Balanta

Luna plasata in Berbec, in zona partenerului, s-ar putea sa inteteasca unele discutii purtate cu acesta si sa te faca ceva mai combativ si categoric. Cu alte cuvinte, pui punctul pe I, vrei sa clarifici o serie de neintelegeri, ai nevoie de explicatii si pretinzi promisiuni. Atitudinea acesta este buna pana la un punct, insa, daca exagerezi, s-ar putea sa iasa scantei pana la urma. Spre seara, linistea se instaleaza din nou, poate si pentru ca devii mai permisiv.

Horoscopul zilei, 21 aprilie 2020, Scorpion

Esti pus pe fapte mari. Esti dinamic, voluntar, cu initiativa si chef de treaba. Doar ca ai tendinta sa incepi mai multe lucruri odata, disipandu-ti atentia si energia. Asadar, incearca sa fii cat mai organizat, sa-ti dozezi cat mai eficient efortul, sa-ti ordonezi ideile. Suprasolicitarea ar trebui evitata, chiar daca esti implicat in multe proiecte.

Horoscopul zilei, 21 aprilie 2020, Sagetator

In cazul tau, Luna stimuleaza zona iubirii, intensificand dorinta de a fi in centrul atentiei si de a obtine admiratia tuturor. De asemenea, gustul pentru aventura este foarte accentuat, asa ca nu te vei abtine nici sa flirtezi si nici sa-ti asumi o serie de riscuri. Totusi, e recomandat sa fii ceva mai prudent in materie de finante, pentru ca unele placeri si capricii te pot "stoarce" si de ultimul banut economisit.

Horoscopul zilei, 21 aprilie 2020, Capricorn

O zi destul de delicata din punct de vedere emotional, in sensul ca unele evenimente din familie sau de la locul de munca te fac sa-ti pierzi rabdarea si chiar sa ridici tonul la cei din jur, ori de cate ori nu-ti convine ceva. Unii nativi s-ar putea sa-ti reprime toate aceste reactii, framantandu-se in interior. In acest context, se intelege ca astazi, lucrurile ar trebui abordate cu intelepciune, detasare si rabdare.

Horoscopul zilei, 21 aprilie 2020, Varsator

Astazi, esti in elementul tau. Cu Luna in Berbec, in zona comunicarii si proceselor mentale, e clar ca ai chef de vorba, ca te entuziazmezi cu foarte mare usurinta, ca te lasi inspirat de tot felul de idei originale si nonconformiste. Totusi, exista un oarecare risc de a-ti crea antipatii si de a da nastere la reactii adverse sau critici, pentru ca te comporti numai cum ai chef, fara sa tii cont de eticheta sau de asteptarile altora.

Horoscopul zilei, 21 aprilie 2020, Pesti

Luna se afla tot in Berbec, in zona banilor, ceea ce inseamna ca poti fi un cumparator destul de impulsiv. Prin urmare, cel mai bine ar fi sa eviti cheltuielile si sa-ti alegi alta zi pentru cumparaturi, mai ales daca ti-ai propus sa achizitionezi obiecte costisitoare. Pe de alta parte, este o zi excelenta pentru a scorni noi idei de sporire a veniturilor

