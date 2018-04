Horoscopul zilei 25 Aprilie 2018. Schimbări pe plan amoros pentru O ZODIE: Vor curge lacrimi amare

Berbec. Va indreptati cu mai multa perseverenta si atentie asupra acelor lucruri ce nu vi se par placute, dar stiti ca sunt necesare, pentru a finaliza o activitate sau un proiect in stil mare, fara cusur. Cheltuieli importante; poate nu acum, ci doar va faceti un plan, socoteli, estimari.

Taur

O forma de zile mari, atat fizic cat si psihic. Posibil sa prinda un apropo al vostru si sa va treziti cu o propunere de munca, de afaceri; oricum, veti mai dscuta. Se poate sa aflati ca acea persoana pe care ati pus ochii recent este singura ca si voi, iar un prim dialog sa fie datator de sperante.

Gemeni

Se poate sa ramaneti fara reactie in fata unei declaratii sau invitatii din partea cuiva cu care nu v-ati despartit chiar in cei mai buni termeni. Treburile casei capata prioritate acum, ar fi momentul potrivit pentru o descarcare sufleteasca cu cineva din familie.

Rac

Data fiind importanta unei negocieri, o veti lasa poate pe saptamana viitoare daca nu gasiti acum suficiente elemente de intelegere. Se poate sa vise puna un diagnostic de mare precizie si sa aflati ca exista leac pentru afectiunea voastra intr-o statiune sau intr-un centru de sanatate.

Leu

Sperante renascute pentru un proiect ambitios sau certitudinea ca va veti incadra intr-un termen de predare o data ce depasiti un impediment. Mari sanse sa primiti acele sume care vi s-au promis, ba chiar si ceva sub forma de stimulent, prima, cadou.

Fecioara

Este ziua voastra: idei interesante si practice, luati initiative, incalziti atmosfera; daca este nevoie, sunteti cel care aduceti doua parti adverse la acelasi numitor. Ati putea descoperi cu incantare ca nu v-ati pierdut reflexe sau calitati dupa o perioada de intrerupere.

Balanta

Pare sa nu va deranjeze amanarea unei intalniri, suspendarea unor negocieri; poate ca de liniste aveti nevoie acum ca sa va faceti ordine in ganduri. Sau poate ca cineva apropiat voua simte doar nevoia sa il ascultati si sa il intelegeti, fara alte aprecieri.

Scorpion

Visuri si sperante impreuna cu fiinta iubita, ba poate luati in calcul si obstacole pe care le veti depasi impreuna. Ar fi bine sa mergeti pana la final cu verificarea unei presupuneri ale voastre, caci pare sa nu va tradeze intuitia nici acum.

Sagetator

Animatie destula la locul de munca, ba chiar si solicitari de ultima ora, situatii pe care trebuie sa le rezolvati pe cont propriu. Surpriza placuta din partea fiintei iubite: vrea sa va usureze povara, sa va scoata in oras, sa va descreteasca fruntea.

Capricorn

Se poate sa mergeti pana la capatul unui fir si sa va convingeti inca o data ca aparentele pot fi inselatoare. Oricum, va veti face o imagine limpede asupra unei situatii complexe iar decizia voastra va tine cont de toate aspectele descoperite.

Varsator

Posibil sa aflati ca va veti putea baza pe o resursa pe care nu ati luat-o in seama, pe sprijin si chiar ajutor financiar din partea familiei pentru un proiect de viitor. O schimbare in bine in plan afectiv, depasiti indoieli sau banuieli.

Pesti

Se poate sa aflati niste lucruri care nu se potrivesc cu ce stiti voi si veti face niste verificari ca sa fiti siguri de situatie. Vesti bune de departe, va bucurati de invitatia de a petrece sfarsitul de saptamana la parinti, la rude, la prieteni vechi daca nu aveti ceva deja aranjat.