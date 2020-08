Horoscopul zilei de marți, 18 august 2020. Gemenii și Scorpionii trec prin momente de reclădire spirituală și profesională

Luna prezenta in Leu iti da apa la moara. Aspectele sunt frumoase, Luna Noua este aproape, asa ca te simti in elementul tau, mai cu seama ca noile inceputuri iti capteaza toata atentia si iti sporesc entuziasmul. Ai tot felul de idei, esti creativ, ii insufletesti si pe altii cu optimismul tau, esti gata sa faci un pas important in viata ta. Stralucirea-ti caracteristica te ajuta sa implinesti tot ce-ti propui: un proiect nou, o relatie noua, o calatorie lunga.

Horoscopul zilei de marți, 18 august 2020. Fecioara

Te afli intr-un moment de reconfigurare interioara si repozitionare in raport cu experientele traite. Este vital sa restabilesti legatura cu Divinitatea si sa porti un dialog sincer cu sufletul tau. Ai sansa sa primesti raspunsuri launtrice esentiale, iar prin detasare de cotidian si material, poti beneficia chiar de un ajutor providential. De asemenea, recomandarea mea este sa incerci sa renunti la a controla tot ce misca. Accepta ca nu stii cum se vor derula lucrurile, evita scenariile negative si lasa viata sa te ia prin surprindere.

Horoscopul zilei de marți, 18 august 2020. Balanta

Aceasta zi vine cu inspiratie, creativitate, dovezi de iubire din partea unei persoane dragi, gesturi frumoase din partea prietenilor, aspiratii noi si mai multa incredere in viitor. Recomandarea mea, avand in vedere ca inca mai exista tensiuni pe cerul astral al Balantelor, este sa incerci sa traiesti cat mai mult clipa prezenta, sa savurezi micile bucurii, sa fii recunoscator pentru tot ce ai si apare in viata ta. Esti iubit, esti apreciat, esti pretuit. Primeste si fii constient de toate astea!

Horoscopul zilei de marți, 18 august 2020. Scorpion

Luna si Soarele pun umarul pentru a spori stralucirea ta in mediul profesional si pentru a aduce noi coordonate in cariera. Inceputul acestei saptamani pune accentul pe putere personala, afirmare, recunoastere sociala, succes profesional. Este momentul pentru o schimbare, pentru o repozitionare, o reconfigurare a atitudinii tale in acest sens. Se pot incepe noi colaborari, poti corecta niste greseli, poti reveni asupra unei decizii mai vechi. Este un moment favorabil succesului, cu conditia sa fii dispus sa arunci tot ce inseamna "balast".

Horoscopul zilei de marți, 18 august 2020. Sagetator

Luna plasata in Leu, foarte aproape de formarea aspectului de Luna Noua, activeaza zona calatoriilor lungi, a raporturilor cu strainatatea, evolutiei spirituale, elevarii si emanciparii. Acest inceput de saptamana este posibil sa le aduca multor Sagetatori gandul de a emigra sau macar de a face o calatorie mai lunga, pentru a-si regasi bucuria de viata, pentru a-si reconfigura unele principii si convingeri. Oricum, ai ceva mai mult optimism in ce priveste viitorul, iar entuziasmul generat de gandul unui nou inceput iti confera o putere incredibila de a intoarce lucrurile in favoarea ta.

Horoscopul zilei de marți, 18 august 2020. Capricorn

Zilele acestea, accentul este pus pe planul material, pe avantajele financiare obtinute prin altii. Ai sansa sa primesti ajutor, acesta imbracand diferite forme. Primeste cu bratele deschise ce ti se ofera, pentru ca ai sansa sa te redresezi financiar si material. Unii Capricorni pot fi finantati pentru demararea unui proiect, altii sunt sustinuti de partenerii de viata. Si totusi, e nevoie de un echilibru intre material si spiritual, altfel spus, e nevoie sa acorzi atentie si revelatiilor care vin in cascada.

Horoscopul zilei de marți, 18 august 2020. Varsator

Accentul este pus astazi pe parteneriate, imagine sociala, discutii si acorduri de tot felul. Luna trece prin zona parteneriatelor oficiale si iti poate aduce o propunere frumoasa sau o reeditare a unei relatii de colaborare avantajoase. E foarte important ca astazi sa asculti cu atentie ce au ceilalti de spus, mai ales la adresa ta. Asculta parerile altora, chiar daca nu prea-ti place. Fii receptiv si deschis la propuneri.

Horoscopul zilei de marți, 18 august 2020. Pesti

Zona muncii primeste astazi raze benefice, asa ca incearca sa te concentrezi asupra activitatilor profesionale, mai ales asupra celor rentabile, care iti pot aduce beneficii materiale imbucuratoare. Acum e nevoie sa muncesti, nu e timp prea mult de relaxare, dar macar muncesti cu folos. Se intrevad la orizont si noi inceputuri de proiecte, poate chiar un nou loc de munca sau noi responsabilitati. Primeste tot ce e nou, cu bratele deschise!

(sursa: astrocafe)