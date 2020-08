Horoscopul zilei de miercuri, 19 august 2020. Se împlinește un vis zodiei care a sufert cel mai mult în perioada asta

Luna noua in semnul tau zodiacal face din tine vedeta horoscopului. Ori de cate ori are loc acest aspect, care se produce o singura data pe an, e bine sa te uiti in viata ta si sa vezi ce poti dinamiza, schimba, misca in directia dorita. Este o zi pretioasa, care deschide un ciclu de 28 de zile, importante pentru initierea unor proiecte, reformularea unor relatii, valorifcarea unor oportunitati. Esti provocat sa stralucesti, sa fii creativ, sa iesi la rampa, sa gandesti si sa joci mare!

Horoscopul zilei de miercuri, 19 august 2020. Fecioara

Blocajele din zona financiara nu mai sunt o noutate pentru tine. De fapt, pare sa te deranjeze mai mult sentimentul de neputinta, de limitare, de constrangere. Continua aceste aspecte si probabil ca cea mai buna atitudine este una bazata pe acceptare, pe abandon de sine, pe credinta. Mai ales ca astazi, Luna Noua in Leu lumineaza zona constiintei, dar si a consecintelor propriilor greseli din trecut, si este posibil sa primesti raspunsuri valoroase si sa ai revelatii uluitoare in urmatoarea perioada. Un dialog cu sufletul tau este binevenit.

Horoscopul zilei de miercuri, 19 august 2020. Balanta

In cazul tau, Luna Noua care se formeaza in Leu, activeaza zona prietenilor, aspiratiilor, proiectelor, iubirii primite. Asadar, este un moment bun si o perioada propice pentru a-ti reevalua/schimba atitudinea in raport cu unii dintre prieteni, pentru a-ti reformula unele aspiratii si pentru a te deschide mai mult in unele relatii, mai ales acolo unde e vorba despre iubire. Este momentul sa renunti la unele temeri si sa ai mai multa incredere in viitorul tau, in general.

Horoscopul zilei de miercuri, 19 august 2020. Scorpion

Dupa furtuna, rasare soarele. Asa se intampla si in viata ta acum. Dupa indelungi eforturi, suficiente tensiuni si acumularea unei oboseli accentuate, de astazi ar trebui sa apara soarele si pe "strada" ta. Luna Noua lumineaza cu precadere zona carierei si puterii personale, astfel ca e posibil sa ai parte de oportunitati frumoase de afirmare, de ocazii in care sa-ti manifesti autoritatea si sa-ti pui in aplicare niste idei mai vechi de afaceri.

Horoscopul zilei de miercuri, 19 august 2020. Sagetator

Pentru tine, noile inceputuri, transformarile, vizeaza convingerile de natura spirituala/ religioasa/ filosofica. E posibil ca in urmatoarea perioada sa schimbi lentilele prin care privesti lumea sau viitorul. Gandul la o calatorie mai lunga, poate chiar o stramutare in strainatate, este tot mai pregnant. Vestile din strainatate pot fi la ordinea zilei. Iar reorientarea profesionala este posibila.

Horoscopul zilei de miercuri, 19 august 2020. Capricorn

Luna Noua din Leu aduce raze benefice in sectorul banilor si resurselor altora, asa ca se deschide sezonul avantajelor materiale de tot felul. In urmatoarea perioada, nu te mira daca ti se fac tot felul de favoruri, daca esti recomandat in diverse locuri, sau daca primesti cadouri, poate chiar vreo mostenire. In acelasi timp, aceasta zona este responsabila si cu cercetarile oculte si metafizice, asa ca s-ar putea ca in urmatoarele 4 saptamani sa fii mult mai interesat de astfel de subiecte si raspunsuri.

Horoscopul zilei de miercuri, 19 august 2020. Varsator

Casa parteneriatelor si relatiilor oficiale se afla sub influenta Lunii Noi, care se formeaza in Leu, adica in zodia de peste drum. Asadar, in urmatoarea perioada este posibil sa se reformuleze unele relatii, parteneriate, colaborari. Din punct de vedere social, devii din ce in ce mai vizibil si mai expus. Probabil ca de aceea, unor persoane le va creste interesul pentru tine si pentru calitatile tale. Asa ca te poti astepta la o crestere a popularitatii, recunoasterii, credibilitatii.

Horoscopul zilei de miercuri, 19 august 2020. Pesti

Ziua de astazi marcheaza inceputul unei perioade importante in ce priveste segmentul profesional. Aici se vor produce schimbari, se initiaza noi proiecte, capeti o noua viziune asupra muncii si responsabilitatilor zilnice. Acum esti mult mai atent la nevoile si interesele tale, mai ales de natura financiara/ materiala. Nu mai esti atat de generos, chiar risipitor, cum s-au obisnuit ceilalti cu tine, ci de data asta esti interesat strict de tine si de viata ta.

(sursa: astrocafe)