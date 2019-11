Lună Plină în Taur. Influență majoră asupra zodiilor de foc: Casa banilor se deschide pentru Leu

Program de socializare: vi-l faceti voi sau poate ca primiti invitatii la evenimente ori sa iesiti cu prieteni sau colegi dupa orele de program. Este posibil ca dupa o sperietura sa realizati ca de fapt nu este nevoie sa reparati ori sa inlocuiti ceva ce parea sa nu mai functioneze. Banii sunt la ordinea zilei pentru voi.

Fecioara.

Nu sunteti genul spontan, insa veti face fata unei situatii cu caracter de urgenta, reusiti sa articulati un plan consistent pentru o intalnire cu un client important, sa dati gata o lucrare scolara sau studenteasca.

Balanta.

Va largiti orizonturi in aceste zile: intrati in detaliile unui experiment, persoane sau descoperiri despre care aflati de la tv sau online, cautati sa adaptati ceva la un proiect in desfasurare. Mici cumparaturi pentru casa, intre care si piese de rezerva, accesorii ce aduc un plus de confort.

Scorpion.

Lucruri bune in sfera financiara: se face poate o compensare, incasati un avans, vi se returneaza un imprumut si scapati de o grija. V-a ramas poate gandul la o idee sau sugestie ce vi s-a oferit ieri si incepeti sa faceti niste calcule, estimari, sa schitati un plan de actiune.

Sagetator.

Va abordeaza cineva: incearca sa reia relatia cu voi, ar vrea sa depasiti un moment delicat. Daca nu sunteti intr-o relatie actualmente, se prea poate sa aveti o revelatie o data cu intalnirea unei persoane care va farmeca prin jovialitate, deschidere, finete, eleganta.

Capricorn.

Munca in sine poate ca nu este grea, insa dati de tot felul de mici incurcaturi ce trebuie descalcite, lucruri ce trebuie bifate de pe o lista mai mare. Poate ca gasiti timpul si locul pentru o discutie mai in profunzime cu cineva care v-a promis un ajutor, indrumare.

Varsator.

Traversati o perioada favorabila in sfera profesionala sau afaceri, insa nu ar strica sa faceti un mic bilant, o evaluare a progreselor recente si a unor lucruri ce necesita imbunatatiri, schimbari. Si poate ca faceti cel mai bine acest lucru la o cafea sau intr-o sedinta informala.

Pesti.

O perioada dinamica: din succesele de acum pot aparea idei si planuri de viitor, va ganditi la extinderea activitatii voastre. Posibil sa treaca rude, prieteni sau colegi pe la voi; foarte bine, insa, vor cei mici sa le acordati buna parte din timpul vostru ascultandu-i si povestindu-le.