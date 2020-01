Mariana Cojocaru a realizat astrograma lui 2020: An marcat de șase eclipse și karmă negativă. Cum sunt influențate zodiile

"În primul rând, avem un stellium exact la trecerea dintre ani în Capricorn și nu numai. Va fi o conjuncție de Soare, karma negativă, cu Mercur, Saturn și cu Pluton. Când discutăm de un aspect de felul acesta, karma lucrează ca un magnet. Saturn este patronul Capricornului și a jumătate din Văsători.

Pluton este patronul Scorpionului și atunci o parte din Scorpioni sunt foarte afectați, mai ales că în Scorpion avem Marte, care e o planetă considerată malefică și agresivă", a explicat Mariana Cojocaru, la Antena 3.

"Le doresc tuturor să aibă un an cât mai bun, deși premisele pentru 2020 nu sunt tocmai roz. De ce? Este un an în care vom fi influențați, atenție de șase eclipse. Se spune că atunci când există o trecere între ani cu o eclipsă care a fost la final de 2019 și o alta care este la început de an 2020 că anul este între ciocan și nicovală", a mai apus Mariana Cojocaru.