Mercur intră în retrograde pe 13 octombrie. Cum sunt afectate zodiile și cine are cel mai mult de suferit

În perioada imediat următoare, Marcur își petrece cea mai mare parte a călătoriei sale în semnul profund și misterios al Scorpionului, care are potențialul de a ne spori defensivitatea emoțională și de a ne trasa o margine ascuțită modului în care comunicăm. Nefericirile tipice retrograde ale lui Mercur ne-ar putea face să ne simțim paranoici, mai ales dacă suntem obligați să revizuim problemele personale pe care am încercat să le ascundem sau să le acoperim în trecut. „Mercur este supranumit șmecherul zodiacului, iar în Scorpion se pare că comunicarea este codificată și prea secretă”, spune astrologul Leslie Hale de la Keen.com pentru Bustle.

Mercur se va întoarce înapoi în Balanță în ultimele sale zile, unde se va simți ușor mai puțin intens și ne va oferi o ultimă șansă de a revedea logistica și stilurile de comunicare din cadrul parteneriatelor noastre.

Periada de retrograd a lui Mercu se încheie pe 3 noiembrie 2020.

Berbec