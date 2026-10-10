Data de 10 octombrie 2026 este considerată în numerologie un moment potrivit pentru introspecție, noi începuturi și clarificarea intențiilor pentru lunile următoare. Iată ce zodii sunt vizate de energia acestei zile!

Portalul 10.10 se deschide pe 10 octombrie 2026. Ce semnificație are această dată în numerologie și ce zodii sunt vizate | Shutterstok

Cifra 10 atrage atenția asupra unei combinații interesante. Cifra 1 vorbește despre inițiativă, începuturi și primul pas, în timp ce 0 este considerat un simbol al potențialului și al posibilităților neexplorate încă. Așadar, repetiția 10/10 poate sugera ideea de încheiere a unei etape și de începere a unui capitol nou.

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Ce semnificație are data de 10 octombrie 2026 în numerologie

Data de 10/10 poate fi privită ca un reper simbolic pentru meditație, rugăciune, stabilirea unor obiective sau renunțarea la obiceiuri care nu mai sunt utile, potrivit interpretărilor numerologice.

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Portalul 10/10 nu este despre a aștepta ca norocul să apară de nicăieri, ci, mai degrabă, reprezintă un moment în care merită să te întrebi ce vrei să începi, ce trebuie să închei și, mai ales, ce alegere concretă ești pregătit să faci.

În plus, în 2026, mesajul devine și mai interesant, pentru că anul are vibrația universală 1, fiind un An Universal: 2+0+2+6=10, iar 1+0=1. Așadar, tema începutului, autonomiei și a schimbării de direcție este deja prezentă pe tot parcursul anului. Data de 10/10 doar o accentuează, potrivit unei surse.

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Ce zodii sunt vizate de portalul 10/10 care se deschide pe 10 octombrie 2026

Portalul 10/10 din 10 octombrie 2026 este legat, în principal, de zodia Balanță, semnul în care are loc Luna Nouă în acea zi, potrivit unei surse.

Alături de Balanță, printre zodiile vizate și favorizate de energia zilei se mai numără Gemenii, Leii și Vărsătorii.

Balanța găzduiește Luna Nouă și resimte cel mai puternic nevoia de reconfigurare și de noi începuturi. Pentru nativi, această dată poate marca unul dintre cele mai importante momente de resetare personală. De asemenea, Venus, planeta lor guvernatoare, este retrogradă și îi obligă să privească spre rănile și compromisurile pe care le-au făcut prea mult timp. Un nou capitol poate începe, însă doar dacă lași în urmă regulile vechi, conform sursei citate mai sus.

Leul primește un impuls major de clarificare, curaj și deschidere spre noi perspective.

Gemenii, în schimb, sunt susținuți în deciziile importante și schimbările de direcție din planul personal sau relațional.

Vărsătorii găsesc momentul oportun și, totodată, speranța de a încerca lucruri noi și de a închide capitole vechi.