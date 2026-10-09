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Lună Nouă în Balanță pe 10 octombrie 2026. Zodiile care pot avea parte de schimbări majore în dragoste și în viața personală

Lună Nouă în Balanță de pe 10 octombrie 2026 aduce schimbări majore în dragoste și în viața personală pentru mai multe zodii.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 14:02 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 14:07
Unele zodii vor avea parte de schimbări semnificative în această perioadă | Shutterstock
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Luna Nouă din octombrie promite schimbări importante pentru mai multe zodii și un impact semnificativ din punct de vedere astrologic.

De-a lungul mileniilor, Lunile Noi au fost interpretate drept momente ideale pentru a începe sau a încerca lucruri noi, scrie Vogue Scandinavia.

De asemenea, sunt considerate momente ideale pentru a-ți seta intenții sau pentru a începe proiecte în faza de Lună în creștere, adică cele două săptămâni dintre Luna Nouă și Luna Plină.

Cei care vor să introducă schimbări în viața lor pot profita din plin de această perioadă, dar unele zodii vor avea parte de beneficii în plus.

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Lună Nouă în Balanță pe 10 octombrie 2026

Potrivit astrologilor, chiar dacă Luna Nouă în Balanță pe 10 octombrie 2026 promite schimbări, intențiile pe care ți le setezi ar trebui să fie în armonie cu zodia pe care Luna Nouă o tranzitează.

Guvernată de Venus, Balanța e zodia cel mai des asociată cu aspectul exterior și cu eleganța. Simbolul ei e balanța, așa că energia sa are legătură cu găsirea echilibrului, căutarea armoniei și consens prin diplomație. Totuși, natura Balanței poate fi și indecisă, cu prea multe opțiuni luate în considerare.

Pentru Luna Nouă în Balanță din octombrie, trebuie menționat că planeta ei guvernatoare, Venus, e retrogradă. Ceea ce înseamnă că pare că se mișcă înapoi pe cer în raport cu noi.

Așa că această Lună Nouă e excelentă pentru a te concentra pe ceea ce e corect, pentru a face compromisuri productive și pentru a aduce echilibru în viața ta.

Venus în retrograd duce și la reevaluări profunde ale relațiilor și o regândire a propriilor valori.m Această Lună Nouă e un moment puternic pentru manifestare, însă alinierile planetare dificile care au loc în paralel îți cer să analizezi profund propria persoană, scrie Cosmopolitan.

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Iată zodiile care pot avea parte de schimbări majore în dragoste și în viața personală, aduse de Lună Nouă în Balanță pe 10 octombrie 2026:

Berbec

Berbecii vor fi printre cei mai afectați de Luna Nouă din 10 octombrie 2026. Treci prin câteva transformări profunde, iar relațiile tale se schimbă subti. În ciuda faptului că Venus se află în retrograd, această Lună Nouă are un potențial romantic uriaș pentru Berbeci.

Nativii sunt sfătuiți să își propună proiecte noi și să adopte responsabilități alături de persoana iubită, scrie Bustle.

Balanță

Balanțele vor avea planeta guvernatoare în retrograd chiar în sezonul zilei lor de naștere, ceea ce le va afecta profund. Dar acest detaliu nu îți poate umbri încrederea sau ambiția. E momentul să ai încredere în tine că vei lua deciziile corecte.

Nativii acestei zodii pot avea parte de surprize fantastice în această perioadă, mai ales pe plan personal. Dar acestea vor veni la pachet cu mai multe compromisuri, care trebuie analizate atent.

Scorpion

Scorpionii se află în plin proces de redefinire a propriei persoane. E posibil să simți că responsabilitățile de la muncă sau de acasă te împiedică să îți trăiești pe deplin viața. Dar Luna Nouă te poate ajuta să analizezi mai atent care sunt prioritățile tale, mai ales pe plan personal.

Săgetător

Săgetătorii sunt sfătuiți să facă un efort pentru a participa la evenimentele din acest weekend, pentru că Lună Nouă în Balanță pe 10 octombrie 2026 le aduce noi perspective.

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Săgetătorii pot trece dincolo de zona de confort, cu rezultate spectaculoase. Poți să mergi la o întâlnire pentru a cunoaște oameni noi cu aceleași valori sau să îți găsești noi interese.

Pești

Peștii vor putea să își analizeze mai atent rutina zilnică, pentru a-și găsi echilibrul personal. Această Lună Nouă te ajută să îți refaci întregul program, pentru a găsi obiceiuri potrivite pentru tine.

Peștii sunt sfătuiți și să fie atenți la propria intuiție, mai ales atunci când vine vorba de relații noi. Unele dintre ele îți pot scurge energia fără să îți dai seama.

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