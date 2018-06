Stai departe de această zodie dacă nu vrei să intri într-un mare bucluc!

Există o zodie de care trebuie neapărat să te ferești, fiindcă s-ar putea să îți creeze numeroase probleme în viață! Despre ce nativ este vorba?

Există o zodie care reține tot ce îi spui și, chiar dacă nu schițează niciun gest, te ține minte toată viața. Extrage ce îi place să audă și strânge informațiile necesare ca să te poată ataca atunci când îți va fi lumea mai dragă.

Deși nu pare, se pricepe foarte bine la oameni și știe cum să profite de vulnerabilitatea lor. Se victimizează cu ușurință și aduce reproșuri justificate, chiar dacă intenția nu este întotdeauna cea mai morală. El este, în general, rezervat, detașat, însingurat, dar orgoliu ca el nu are nimeni.

Este un nativ posesiv în relațiile de iubire și e bine ca partenerul de viață să nu îl calce pe bec. Dacă află că este înșelat, va trece imediat la cele mai dureroase tehnici de răzbunare. Așadar, e bine să te porți cu mănuși cu acest nativ. Este bun și săritor până la un punct, potrivit virale.ro.

In viata privata, capricornul (căci despre el este vorba) cauta sa aiba in jurul sau persoane asemanatoare lui. Orice secret i-ai spune, nativul acestei zodii nu il va impartasi niciodata. Din acest motiv, prietenii sai stiu ca pot avea incredere in el, in orice situatie.