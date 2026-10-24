Trei fenomene astrologice marchează săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie 2026. Ce se anunță pentru cele 12 zodii

Săptămâna 26 octombrie - 1 noiembrie 2026 vine cu trei fenomene astrologice importante, care pun accentul pe iubire, bani și decizii personale. Află ce se anunță pentru fiecare dintre cele 12 zodii.

Săptămâna 26 octombrie - 1 noiembrie 2026 vine cu trei evenimente importante în astrologie, care pun accentul pe bani, relații și decizii personale. Luna Plină în Taur, Mercur retrograd în Scorpion și revenirea lui Venus retrogradă în Balanță formează contextul astrologic al acestei perioade.

Luna Plină în Taur, pe 26 octombrie 2026

Luna Plină are loc luni, 26 octombrie, la ora 06:11, ora României, la aproximativ 2 grade și 45 de minute în zodia Taurului, potrivit calendarelor astronomice și astrologice Time and Date și Cafe Astrology.

În astrologie, Luna Plină este asociată cu momentele de încheiere, cu realizările și cu situațiile care ajung într-un punct în care lucrurile devin mai clare. Atunci când se formează în Taur, atenția se îndreaptă către stabilitatea financiară, siguranța materială, confort și valorile personale.

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Taurul este un semn de pământ, legat simbolic de răbdare, consecvență și nevoia de stabilitate. În același timp, Luna se află în opoziție cu Soarele din Scorpion, aspect interpretat astrologic prin contrastul dintre dorința de siguranță și nevoia de schimbare sau transformare.

Luna Plină formează și un aspect tensionat cu Pluto, asociat în interpretările astrologice cu confruntarea unor situații nerezolvate, a atașamentelor puternice și a dorinței de a schimba lucrurile care nu mai funcționează.

Mercur retrograd în Scorpion, între 24 octombrie și 13 noiembrie

Un alt eveniment astrologic important al perioadei este Mercur Retrograd, începută pe 24 octombrie și care se încheie pe 13 noiembrie 2026. Astfel, întreaga săptămână analizată se desfășoară sub influența acestui tranzit, potrivit Cafe Astrology.

În astrologie, Mercur este asociat cu gândirea, comunicarea, negocierile, documentele și deplasările. Perioadele în care planeta pare să se deplaseze în sens invers pe cer sunt interpretate simbolic drept momente potrivite pentru revizuirea planurilor și reevaluarea unor decizii.

Venus retrogradă revine în Balanță. Ce semnificație are

Venus a intrat în retrogradare pe 3 octombrie 2026, în Scorpion, iar pe 25 octombrie revine în Balanță. Mișcarea retrogradă aparentă continuă până pe 13 noiembrie, conform Cafe Astrology.

În astrologie, Venus este asociată cu iubirea, relațiile, frumusețea, plăcerile, banii și valorile personale. Retrogradarea sa este interpretată ca o perioadă în care oamenii își pot analiza mai atent sentimentele, așteptările și alegerile făcute în relațiile cu ceilalți.

Cum se combină cele trei fenomene astrologice

Luna Plină în Taur se formează în timp ce Mercur și Venus sunt retrograde. În interpretarea astrologică, această suprapunere pune accentul pe trei teme principale: siguranța personală și financiară, comunicarea și clarificarea situațiilor din trecut, respectiv relațiile și valorile individuale.

În plus, Soarele a intrat în Scorpion pe 23 octombrie, cu trei zile înainte de Luna Plină. Săptămâna se încheie pe 1 noiembrie cu Ultimul Pătrar al Lunii, care are loc la ora 22:28, ora României, potrivit Time and Date.

Horoscop săptămânal 26 octombrie - 1 noiembrie 2026. Ce se anunță pentru fiecare zodie

Berbec

Pentru Berbeci, atenția se poate îndrepta către bani, cheltuieli și felul în care își gestionează resursele. Luna Plină în Taur aduce în prim-plan, în interpretarea astrologică, nevoia de stabilitate materială. În relații, Mercur și Venus retrograde pot oferi prilejul unor discuții despre nemulțumiri mai vechi și despre așteptările fiecăruia.

Taur

Taurii se află în centrul atenției odată cu Luna Plină din propriul semn. Perioada poate fi asociată cu o analiză a nevoilor personale, a limitelor și a direcției în care vor să meargă. În plan sentimental, revenirea unor subiecte mai vechi poate deschide calea către clarificări, dacă există disponibilitate pentru dialog.

Gemeni

Pentru Gemeni, săptămâna poate fi un prilej de reflecție și de reorganizare a planurilor. Mercur, planeta asociată simbolic cu acest semn, se află în retrogradare, ceea ce poate fi interpretat ca un moment potrivit pentru a verifica informațiile și pentru a reveni asupra unor lucruri rămase neîncheiate. Odihna și timpul acordat propriei persoane pot deveni priorități.

Rac

Racii pot acorda mai multă atenție prieteniilor, proiectelor de viitor și relațiilor cu oamenii din jur. În interpretarea astrologică, această perioadă poate scoate la iveală diferențe de viziune sau așteptări care trebuie discutate. În plan personal, este un moment potrivit pentru a analiza ce relații și obiective merită păstrate.

Leu

Pentru Lei, accentul poate cădea pe carieră, imagine publică și obiective profesionale. Luna Plină în Taur este asociată cu bilanțurile și cu reevaluarea stabilității, inclusiv în planul muncii. Înainte de a lua o decizie importantă, nativii pot analiza dacă direcția actuală corespunde cu ceea ce își doresc pe termen lung.

Fecioară

Fecioarele pot simți nevoia să își revizuiască planurile, convingerile și prioritățile. Mercur retrograd poate fi asociat cu revenirea asupra unor discuții sau proiecte care nu au fost finalizate. În relațiile personale, răbdarea și verificarea informațiilor pot ajuta la evitarea unor neînțelegeri.

Balanță

Revenirea lui Venus retrogradă în Balanță pune în prim-plan relațiile, imaginea de sine și nevoile afective. Nativii pot reflecta asupra compromisurilor pe care le fac și asupra echilibrului dintre ceea ce oferă și ceea ce primesc. Unele subiecte din trecut pot reveni în discuție, oferind ocazia unor clarificări.

Scorpion

Scorpionii au de gestionat o perioadă în care relațiile și comunicarea pot deveni teme importante. Mercur retrograd în propriul semn este asociat astrologic cu introspecția și reevaluarea unor decizii. În cuplu sau în parteneriate, discuțiile sincere pot ajuta la lămurirea unor situații, fără a trage concluzii pripite.

Săgetător

Pentru Săgetători, atenția se poate îndrepta către rutina zilnică, responsabilități și echilibrul dintre muncă și timpul liber. Perioada poate fi potrivită pentru a reevalua obiceiurile care le consumă energia și pentru a reorganiza sarcinile. În plan financiar, prudența rămâne importantă atunci când apar cheltuieli neprevăzute.

Capricorn

Capricornii pot pune accent pe viața sentimentală, creativitate și activitățile care le aduc satisfacție. Luna Plină în Taur este asociată astrologic cu plăcerile personale și cu ceea ce oferă stabilitate emoțională. În relații, unele întrebări mai vechi pot reveni, iar nativii pot analiza mai atent ce își doresc de la persoana de lângă ei.

Vărsător

Pentru Vărsători, familia, locuința și siguranța personală pot deveni priorități. Săptămâna poate fi un moment de reflecție asupra unor decizii legate de casă sau de relațiile cu persoanele apropiate. Înainte de a face schimbări importante, este utilă clarificarea tuturor detaliilor și discutarea așteptărilor.

Pești

Peștii pot acorda mai multă atenție comunicării, întâlnirilor și planurilor pe termen scurt. Mercur retrograd este asociat astrologic cu reluarea unor conversații și cu revizuirea informațiilor. În relațiile personale, ascultarea atentă și exprimarea clară a dorințelor pot contribui la evitarea interpretărilor greșite.

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