Zile cu noroc în dragoste pentru două zodii din horoscop! Tu ești printre ele?

Cupidon își face simțită prezența zilele acestea pentru unele zodii, pentru care horoscopul dragostei a pregătit doar surprize plăcute. Planuri de oficiere a unei relații sau, poate, chiar întâlnirea marii iubiri sunt câteva dintre lucrurile care se pot petrece în viața ta.

Berbec

Veti realiza ca demararea unui proiect sau atingerea unui obiectiv nu depind exclusiv de voi si ca ar fi mai bine poate sa incercati sa obtineti o alianta sau o impacare. Se bazeaza cineva pe discretia voastra si va incredinteaza un secret; aveti poate astfel o revelatie.

Taur

Zi neasteptat de incarcata pentru voi: vor aprecia eforturile voastre seful, un client, colegii chiar. Schimbare importanta: veti observa deschidere pentru un compromis acceptabil din partea cuiva care pana de curand parea inflexibil.

Gemeni

Preocupare pentru copii: vorbiti despre problemele lor curente, dar si despre visurile si dorintele lor. Imbinati joaca cu treaba, ii luati pe langa voi si ii implicati in activitati gospodaresti, petreceti niste ore minunate si va si distrati intre timp.

Rac

Pare ca nu se mai termina chestiunile gospodaresti in aceasta perioada: aprovizionare, rezerve, muraturi sau gemuri si compoturi, dar si tot felul de reparatii ori schimbari in locuinta. Rugaminti pot veni si din partea celor mici legate de noi aranjamente in camera lor.

Leu

Un tur de forta pentru voi, dar se poate sa rezolvati mare parte dintre chestiunile care va stateau pe suflet. Aveti telefoane cu frati, surori, verisori: poate discutati despre o reuniune largita la sfarsit de saptamana sau poate ca organizeaza unul o petrecere de casa noua.

Fecioara

Se poate sa vindeti un produs dintre cele puse la vanzare pe net si sa va asigurati o suma pentru cheltuielile curente. Apare poate nevoia sau dorinta de a va schimba masina sau telefonul intr-un timp destul de rezonabil, mai ales daca apar si banii pe care ii estimati.

Balanta

Primiti o informaie importanta, va spune si inima ceva si luati o decizie inspirata pe ultima suta de metri. Sunteti in plina forma si este posibil sa depasiti asteptarile pe care le au altii de la voi, sa va puneti in valoare niste calitati sau trucuri de care va folositi mai rar.

Scorpion

Ar putea sa va apara in fata ochilor amanunte carora nu le-ati dat importanta la momentul respectiv si sa va limpeziti acum o situatie. Merita, oricum, sa mai asteptati inainte de a lua o decize importanta legata de o relatie sau de o afacere ori de locul de munca.

Sagetator

Salutari, oferiti si vi se raspunde cu complimente, tineti calde niste relatii. Ar fi bine sa nu ratati o invitatie la o cafea sau la un pranz; ar putea sa vi se prezinte un proiect de viitor in care voi ati juca un rol destul de important cu efecte si in plan financiar, evident.

Capricorn

Intalnire importanta, negocieri sau ar putea fi vorba despre ceva ceremonial ori semnarea unui contract. Destule contacte cu sefi sau cu autoritati in aceeasta perioada pentru voi. Este o perioada excelenta pentru cei care vor sa se faca cunoscuti ori sa isi promoveze serviciile.

Varsator

Vi se recunosc niste merite, admite cineva ca nu v-a dat prea multe sanse la inceput dar ca acum este uimit de rezultatele voastre. V-ati putea hotara pe moment sa profitati de o oferta de ultim moment pentru o deplasare la sfarsit de saptamana.

Pesti

Este posibil sa aflati acele informatii ori sa auziti vorbele care va permit sa rasuflati usurati. Se poate sa faceti o ultima plata ori sa obtineti acum o refinantare in conditii convenabile pana la momentul in care veniturile vor depasi iarasi cheltuielile.

Sursa: Antena Stars