Zodia care se prăbușește azi! Ce anunță horoscopul zilei de miercuri, 27 februarie

Horoscopul zilei de miercuri, 27 februarie 2019, anunță care este zodia care astăzi pierde totul, fie locul de muncă, fie partenerul de cuplu! Ce anunță astrele pentru fiecare nativ?

Horoscopul zilei de miercuri vine și cu vești proaste, dar și cu motive de bucurie pentru acele zodii norocoase, ce vor fi răsplătite de destin!

Peștii sunt pusi pe glume, cu gandul la vacanta, niciun plan de munca astazi, chiar daca e abia mijlocul saptamanii.

Berbecii parca stau pe un butoi cu pulbere, gata sa explodeze oricand. Au nervii intinsi la maxim si parca abia asteapta sa ii deranjeze cineva la serviciu.

HOROSCOPUL ZILEI DE MIERCURI, 27 FEBRUARIE . Taurii sunt intr-o perioada de descoperire de sine si pe cate lucruri pozitive pot afla despre ei insisi, tot pe atat de multe. mai putin placute pot descoperi.

Gemenii fac totul sa demonstreze cuiva care i-a subestimat ca ei sunt capbili de mult mai mult si sa le dea peste nas. Si le si reuseste, pentru ca sunt extrem de ambitiosi.

Dragi nativi rac, nu va lasati dezamagiti de esec si de descurajarile cuiva din jur. O cariera nu se cladeste de azi pe maine, iar un drum de succes este plin si de nereusite. Unii nativi isi pierd azi locul de muncă sau chiar partenerul de viață.

Vesti foarte importante pentru lei in cariera sau in afaceri. Isi pot lua adio de la locul de munca, urmand sa mearga intr-un loc mai bun sau sa incheie o afacere care nu mai mergea bine.

HOROSCOPUL ZILEI DE MIERCURI, 27 FEBRUARIE . Nativii fecioară ar ajunge mult de departe daca si-ar asculta intuitia ascutita si nu parerile celor din jur. Nu va lasati influentati de ceea ce cred altii si mergeti pe drumul vostru.

Zile excelente pentru nativii balanță in plan profesional. Nu stau atat de bine in dragoste, dar iata ca in cariera le vin oportunitati pe banda rulanta.

Scorpionii sunt tentati sa faca o nedreptate cuiva la serviciu, doar pentru a lua apararea altcuiva. Nu uitati ca roata se intoarce si nu stiti cand va puteti trezi in aceeasi situatie.

HOROSCOPUL ZILEI DE MIERCURI, 27 FEBRUARIE . Unde săgetătorii se simt constransi de cineva, nu mai vor sa faca nimic, isi iau jucariile si pleaca. Nu este cazul astazi, astrele va recomanda sa fiti mai cumpatati si sa ascultati si sfaturi.

Capricornii sarbatoresc victorie dupa victorie la locul de munca. Parca nu se mai termina treptele succesului, pe care le urca si le tot urca.

Vărsătorii pot fi pusi in fata unei situatii limita, in care insa, se vor descurca de minune, lucru care le va aduce multe aprecieri.