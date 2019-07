Horoscopul zilei 12 iulie 2019. Pentru o zodie urmează un weekend de coșmar, cu o despărțire și multe lacrimi

Este o zi buna pentru noi perspective. Nu refuzati ajutorul prietenilor care se ofera sa va fie alaturi si sa va sustina din toate punctele de vedere atunci cand aveti nevoie.

BERBEC



TAUR



Va pregatiti de un eveniment important si simtiti ca nimic nu poate sa va strice fericirea. Veti avea multe emotii, ziua nu va fi lipsita de peripetii, dar va fi o aventura interesanta.



GEMENI



Sunteti cu capul in nori cat e ziua de lunga. Visati cu ochii deschisi, va faceti planuri de vacanta si vestea buna este ca toate planurile vor deveni realitate incepand chiar de astazi.



RAC



Aveti foarte multa energie si nu se anunta nimic special, asa ca aveti de gand sa va strangeti prietenii si sa organizati activitati pe gustul tuturor.



LEU



Vreti sa fiti mai apropiati de persoana iubita, pentru ca in ultima perioada ati fost preocupati de alte aspecte si nu v-ati ocupat si de relatie. Recuperati din timpul pierdut.



FECIOARA



Cu mult calm si diplomatie rezolvati o situatie ce ar putea degenera intr-un adevarat conflict. Veti fi laudati pentru modul in care gestionati situatia.



BALANTA



Ziua este dedicata dezvoltarii spirituale. Seara o sa va faceti timp pentru relaxare si pentru intalniri cu prieteni pe care nu i-ati mai vazut de ceva vreme, scrie bucurestifm.ro.





SCORPION



Toata lumea se pregateste de concediu si voi nu faceti exceptie. Planuiti de zor, dar partenerul de viata v-a pregatit cateva surprize pe care nu le puteti refuza.



SAGETATOR



E posibil sa va imbunatatiti situatia financiara sau statutul social, insa promisiunile desarte pe care le faceti pot duce la neintelegeri si conflicte.



CAPRICORN



Astazi o sa aveti foarte mult de munca si veti fi nevoiti sa ramaneti peste program, ceea ce va duce la unele discutii neplacute acasa. Incercati sa va faceti ordine in prioritati.



VARSATOR



Vi se repartizeaza cateva activitati de care trebuia sa se ocupe un alt coleg si nu prea va bucura, insa vedeti in asta oportunitatea de a demonstra ca puteti mult mai mult decat se credea.



PESTI



Astazi e o zi potrivita pentru calatorii. Orice calatorie, fie ea de afaceri sau de placere va fi una de succes, va va aduce bucurie. Veti primi vesti bune legate si de bani.